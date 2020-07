Cum scapi simplu de țânțari. 6 metode naturale prin care îi alungi imediat

Odată cu începutul verii, țânțarii încep să-șă facă apariția. Chiar dacă par minusculi și fragili, ei pot deveni foarte deranjanți.

Tânțarii sunt răspândiți în mai toată lumea, iar în România există peste 50 de specii de țânțari.

Aceste insecte se hrănesc cu sângele mamiferelor, printre care și oamenii, iar în urmă lor pe piele rămân porțiuni înroșite și umflate care provoacă prurit (mâncărimi). Aceste reacții depind și de sensibilitatea fiecărei persoane în parte la pișcătură acestei insecte.

6 metode naturale de alungat țânțarii

Există mai multe moduri în care țânțarii pot fi ținuți la distanță. Fie se folosesc diverse spray-uri cu insecticide, fie se amplasează dispozitive special create pentru eliminarea lor, fie diverse soluții naturale care îi țin la distanță. Insecticidele se identifică foarte ușor, așa că vom descrie mai jos soluțiile naturale pe care le ai la dispoziție pentru a scapă de țânțari.

Folosește plase de țânțari

Plasele anti-țânțari reprezentă cea mai simplă și trainică metodă prin care poți ține țânțarii departe. Punând la geam plase, nicio insectă nu va mai putea intra în locuință. Plasa de țânțari se aplica foarte simplu, fie direct pe cadrul geamului, fie pe un cadru separat, care se prinde de geam.

Îmbracă-te în culori deschise

O altă metodă prin care putemține la distanță aceste vieuțuitoare este purtarea hainelor de culoare deschisă. Atunci când își caută hrana, țânțarii sunt atrași de culorile și nuanțele care contrastează cu linia orizontului.

Conform studiilor, culorile deschise nu ii atrag pe țânțari la fel ca cele mai închise. Prin urmare, pe timp de vară, ar trebui să ne îmbrăcăm în tonuri deschise, pastelate, care nu numai că sunt potrivite sezonului și pun în valoare bronzul natural, dar ne vor proteja și de pericolul mușcăturii de țânțar.

Unele persoane sunt mai des înțepate de țânțari decât altele. În general, țânțarii înțeapă mai des copiii și femeile însărcinate. Viitoarele mame sunt pișcate de țânțari de două ori mai mult decât alte persoane, din cauza că temperatura corpului lor este puțin mai crescută, și expiră cu peste 20% mai mult dioxid de carbon, la fel și copiii.

Plantează lavandă în ghivece și răspândește-le prin casă

Lavanda este de mare ajutor în alungarea țânțarilordatorită mirosului ei amețitor. Este deja cunoscut efectul său benefic împotriva moliilor, însă, se pare. că este utilă și împotriva țânțarilor. În plus, planta cu flori mov are și câteva proprietăți medicinale de excepție, astfel încât ea poate fi utilizată în mai multe scopuri. Ceaiul de lavandă, cu aroma lui îmbietoare, are efecte de calmare și este un somnifer natural.

Ținută în bucheţele la geam, în soare, lavanda va împiedica insectele să mai intre în imobil.

Mănâncă usturoi

Medicii dermatologi recomandă consumul de usturoi pentru prevenirea pruritului. Uleiul de usturoi este eliberat prin toți porii după ce mănânci o masă bogată în usturoi. El acționează sub forma unei bariere între piele și țânțari. Așadar, pe timpul verii aveți un motiv în plus să mănâncați paste cu sos de roșii și usturoi, dar și dovlecei pane cu mujdei de usturoi. De asemenea, este recomandat să lăsați câțiva căței de usturoi în bucătărie, deoarece mirosul este suficient de puternic pentru a îndepărta musafirii nedoriți.

Totodată, puteți pisa câțiva căței de usturoi pe care să îi lăsați într-un bol, pe noptiera de lângă pat sau, în cazul că vă deranjează mirosul, ţine-l mai la depărtare. În camera respectivă nu veți mai avea nici un ţânţar.

Folosește ventilatoare

Potrivit specialiștilor, apa atrage țânțarii. Însă este cunoscut și faptul că vântul îi poate îndepărta. Pentru a ține țânțarii la distanță, ar fi indicat să folosești această medotă. Pornește ventilatorul sau aerul condiționat în camera în care petreci cel mai mult timp sau scoate-l pe terasa/ balconul casei tale,în cazul în care vrei să te relaxezi câteva ore fără să te expui mușcăturilor de țânțar. Direcționează sursa de ventilație către sol, întrucât țânțarii au tendința de a zbura mai jos atunci când adierea vântului îi deranjează.

Elimină orice sursă de apă stătută

Când vorbim despre apă stătută, ne referim în special la apa din vazele cu flori, apa de la hainele lăsate la înmuiat sau apa de la vasele de bucătărie cu alimente lăsate la dezghețat. După cum am menționat anterior, țânțarii sunt atrași de apă, însă e foarte important de reținut că tendința lor este să depună ouă în preajma unei surse de apă stătătoare. Așadar, dacă te lupți cu prezența țânțarilor în casă, evită, pe cât posibil, orice sursă de apă necurgătoare.