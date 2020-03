Metrorex anunță o nouă modalitate de plată a călătoriilor cu metroul: Sistemul, implementat în 43 de stații 

Metrorex a anunțat, marți, că cei care călătoresc cu metroul pot plăti cu cardul bancar contactless direct la porţile de acces în 43 de staţii din Capitală.

Acest sistem permite plata și deschiderea porților de acces prin simpla apropiere a cardului bancar contactless și este instalat direct în noile porți de acces, potrivit unui comunicat de presă al Metrorex.

Reprezentanții companiei precizează că prețul unei călătorii rămâne de 2,5 lei, fără niciun comision suplimentar.

Redăm, mai jos, comunicatul de presă al Metrorex:

2020 – Metrorex in colaborare cu Banca Comerciala Româna au finalizat implementarea noii solutii de plata cu cardul contactless, in 43 de statii de metrou din Bucuresti in care accesul a fost modernizat prin introducerea portilor batante de acces, astfel incât in acest moment in statiile de metrou, calatorii beneficiaza de solutia de plata cu cardul contactless de tip Mastercard sau Visa.

Sistemul ultra-modern, dezvoltat de Metrorex cu suportul tehnic al BCR este integrat la nivelul fiecarei porti de acces si utilizeaza tehnologii ce permit ca atât plata calatoriei, cât si deblocarea portilor de acces sa fie extrem de rapide.

Modul de utilizare este foarte simplu: calatorii trebuie sa apropie de semnul contactless existent la nivelul portii de acces orice card bancar sau dispozitiv electronic (card fizic, telefon sau ceas inteligent) contactless de tip Mastercard sau VISA, indiferent de banca emitenta, dupa care vor primi mesajul de “Acces liber”.

Costul unei calatorii ramâne acelasi, 2,5 lei si nu exista comisioane bancare. in cazul in care un calator doreste sa achite mai multe intrari cu acelasi card trebuie sa apese, incepând cu a doua tranzactie consecutiva, tasta „+” de pe ecranul turnichetului si apoi sa apropie cardul de semnul contactless.

Prin extinderea noului sistem de plata contactless, Bucurestiul este pozitionat pe harta putinelor orase din Europa care ofera astfel de facilitati moderne de acces la metrou. Eforturile Metrorex nu se opresc aici. Strategia de modernizare a conditiilor de exploatare a metroului va continua sa ofere experiente placute calatorilor.