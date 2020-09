Metrorex face vineri recepția finală pentru Magistrala 5. Dacă totul va fi bine, locuitorii din București vor putea circula începând de duminică cu metroul din Drumul Taberei (VIDEO)

După apropae 9 ani de la începerea proiectului Magistralei 5 de metrou, Metrorex va face astăzi recepția finală. Dacă totul va merge bine, duminică ar putea fi deschisă circulația pentru călători pe prima magistrală de metrou din București, construtiă de la zero după revoluție.

La aproape nouă ani de la deschiderea primelor șantiere ale Magistralei 5, lucrările au ajuns la final. Vineri va avea loc recepția finală, după ce antreprenorii au remediat micile elemente ce au fost constatate la ședințele de recepție de mariți.

Astfel, duminică ar putea fi deschisă circulația pentru călători, pe prima magistrală de metrou din București, construtiă de la zero după revoluție. Între timp, trenurile circulă deja prin stație, chiar dacă deocamdată fără călători.

Imaginile filmate din cabina unui tren de metrou începe din stația Valea Ialomiței, continuă cu tunelurile de metrou și stațiile Romancierilor, Parc Drmumul Taberei, Tudor Vladimirescu, Orizont, Academia Miliatară, terminându-se la stația Eroilor 2. Pe Magistrala 5 vor circula pentru început 10 trenuri Bombardier, din flota actuală.

Acum, la testele dinamice se folosesc atât trenuri Bombardier, cât și trenuri vechi, IVA. Valoarea toatlă a proiectului de metrou Drumul Taberei – Eroilor este de 3,4 miliarde de lei. Prin inaugurarea acestei magistrale, Capitala va ajunge la 78 de kilometri de rețea și la 63 de stații de metrou. Contractele pentru M5 din Drumul Taberei au fost semnate în primăvara anului 2011, iar lucrările au început la scurt timp după. Conform contractului, lucrările pentru galerii, stații și depou, urmau să fie de 36 de luni, adică 3 ani.

Lucrurile nu au mers însă ca la carte, iar proiectul s-a confruntat cu mai multe probleme de avize, probleme mari de finanțare sau probleme neprevăzute care au apărut pe parcursul lucrărilor.

