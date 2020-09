Metrou Drumul Taberei. Ministerul Transporturilor anunță că au fost semnate procesele verbale de recepție și de punere în funcțiune a Magistralei 5: ” Foarte curând cetățenii vor putea călători pe noul tronson”

Ministerul Transporturilor anunță că vineri au fost semnate procesele verbale de recepție și de punere în funcțiune a Magistralei 5 de metrou, astfel că aceasta poate fi dat în exploatare, iar bucureștenii pot începe să circule cu metroul în zona Drumul Taberei.

”Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor anunță că membrii Comisiei Centrale de Recepție la terminarea lucrărilor de la magistrala M5 și cei ai Comisiei de Punere în Funcțiune (PIF) au semnat procesele-verbale în urma cărora această magistrală de metrou poate fi dată în exploatare și, totodată, în trafic cu călători”, anunță Ministerul Transporturilor.

Ministrul Lucian Bode a afirmat, în acest context, că după ce se vor încheia toate procedurile administrative se va stabili cu exactitate momentul la care metroul poate fi dat în exploatare cu călători.

“Astăzi s-au semnat cele două procese-verbale de către comisiile de specialitate, și anume, cel de recepție la terminarea lucrărilor și cel de punere în funcțiune (PIF) a acestui obiectiv. După îndeplinirea tuturor procedurilor administrative, care au mai rămas de efectuat de către beneficiar, urmează să stabilim momentul la care metroul poate fi dat în exploatare cu călători.

Suntem acum în situația în care pot să afirm cu certitudine că în curând bucureștenii pot să folosească cel mai așteptat mijloc de transport din această zonă, și anume, metroul din drumul Taberei. A fost o muncă titanică, începută din prima zi a mandatului meu de ministru, pentru a putea să le ofer bucureștenilor, din zona Drumul Taberei și nu numai, ceea ce așteptau de atâția ani.

Mulțumesc tuturor acelora care au făcut posibil să ajungem astăzi la acest deznodământ extrem de fericit pentru bucureșteni”, a declarat Lucian Bode.

Secretar de stat în Ministerul Transporturilor: Foarte curând cetățenii vor putea călători pe noul tronson de metrou

La rândul său, Irinel Scriosteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a anunțat, printr-o postare pe Facebook, că ”foarte curând cetățenii vor putea călători pe noul tronson de metrou”.

”Am recepționat Magistrala M5! Foarte curând cetățenii vor putea călători pe noul tronson de metrou. Este o veste pe care îmi doresc să v-o dau de câteva luni, de când supraveghez lucrările la Magistrala M5. Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, m-a desemnat să supraveghez finalizarea Magistralei M5, iar la data de 26 iunie 2020, Primul Ministru Ludovic Orban mă responsabiliza public, în ședință de Guvern, legat de urgentarea lucrărilor. (...) Am fost de peste 80 de ori pe șantierul M5, am căutat să rezolv toate detaliile birocratice pe care ministerul pe care îl reprezint ori Guvernul României le-ar fi putut descâlci. Am încercat să înțeleg ce se întâmplă și cum se pot rezolva întârzierile, care se tot acumulau. Am făcut propuneri de înlocuire din funcții a persoanelor care nu colaborau pentru susținerea acestei lucrări și am cerut să se ia măsuri împotriva antreprenorilor care nu-și respectau termenii contractuali. Am susținut oamenii și companiile care au arătat interes, determinare, asumare pentru finalizarea acestui tronson de metrou, atât de important pentru Capitală, dar și pentru România”, a precizat secretarul de stat.

