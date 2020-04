„Miami Bici” poate fi urmărit și online, pe Netflix

„Miami Bici”, cel mai de succes film românesc din ultimii 25 de ani, cu un record de peste 500.000 de spectatori în cinematografe în doar trei săptămâni de la lansare, este de acum disponibil și pe platforma de streaming Netflix România, începând cu data de 1 aprilie 2020.

Comedia care îi are în rolurile principale pe Codin Maticiuc și vloggerul BRomania (Matei Dima), în regia lui Jessus del Cerro, a rulat puțin timp pe marile ecrane, proiecția lansându-se puțin înaintea apariției epidemiei de coronavirus în România.

Din pricina măsurilor luate de autorități pentru a preveni răspândirea virusului COVID-19, acelea de a închide sălile de spectacole și spațiile comerciale care găzduiau inclusiv cinematografe, producătorii filmului au decis să dea filmul spre vizionare online, pe Netflix, pentru ca publicul să se bucure în continuare de el.

„O parte din mine a murit când am semnat acest deal, căci tare îmi doream o relansare în cinematografe, pentru că este cumva nedrept ca acest film să rămână doar cu 552.000 de persoane. Atâția l-au văzut la cinema în doar două săptămâni și o a treia cu amenințarea virusului planând. Am semnat până la urmă cu Netflix și a trebuit să-l scoatem din cinematografe forever și asta doar pentru că nu mai pot sta acasă neputincios. Nu știu ce altceva să fac în perioada asta, decât să vă ofer această comedie. Dacă reușesc să vă fac măcar să zâmbiți în aceste momente grele, în timp ce rămâneți acasă în izolare atunci sunt și eu fericit”, a scris Codin Maticiuc, „craiul de Dorobanți” care a și venit cu ideea filmului, fiind producător, scenarist și actor.

Filmul a fost unul 100% independent, realizat cu fonduri private

La realizarea lui a contribuit atât Codin (care a contribuit cu 200.00 de euro), cât și un sponsor, care a completat până la suma finală de 1,5 milioane de euro.

„Am insistat mult să putem lansa filmul „Miami Bici” cât mai repede pe Netflix și mi-am dorit asta pentru că privesc partea plină a paharului. Când am decis să mă implic în film, gândul meu a fost ca, fiind primul proiect de acest gen, tot ce îmi doresc este să fie bun, chiar dacă se poate să ies pe zero. Restul e istorie. Filmul a ieșit și a mers bine în cele trei săptămâni de viață, iar Netflix a fost generos, ceea ce mi-a depășit așteptările. Mă bucur că de astăzi pot să-l privesc cu mândrie cum își face loc și în casele și în inimile voastre”, a completat și Matei Dima, care a mai dezvăluit fanilor că va urma și o continuare a comediei care arată aventurile a doi prieteni care își doresc să trăiască „visul american”.

Momentan, filmul este disponibil doar pe platforma Netflix România, urmând ca în luna iunie să poate fi vizionat în toată lumea.

Un alt film care s-a bucurat de un succes uriaș va fi, de asemenea, disponibil pe Netflix la sfâșitul lunii aprilie.

„5Gang: Un altfel de Crăciun”, filmul ce îl are în prim plan pe vloggerul Selly, cel mai urmărit tânăr pe Youtube din România la ora actuală, și pe prietenii săi din trupa 5Gang, a înregistrat audienţe record în România în ultimii 25 de ani, cu peste 300.000 de spectatori în trei săptâmâni de la lansare, până să fie detronat de „Miami Bici”.

„Filmul este rezultatul dorinței și rezultatul pasiunii noastre care a fost întinsă pe niște ani foarte buni. Eu, de exemplu, tocmai am implinit 7 ani de când fac vlogging. Cu multă muncă, cu ajutorul unor oameni foarte talentați și foarte creativi în jurul meu, așa s-a întâmplat. Este o mulțumire și pentru noi faptul că am reușit să aducem atât de mulți tineri la cinema, mai ales că filmul are un mesaj social, un mesaj pozitiv pe lângă partea de comedie”, a declarat Selly despre proiectul său.