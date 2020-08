Michael Jackson ar fi împlinit azi 62 de ani. Megastarul rămâne cel mai vândut artist din istoria muzicii (VIDEO)

Legendarul artist Michael Jackson ar fi împlinit azi 62 de ani. Viața sa a fost pe cât de controversată, pe atât de fascinantă.

În ciuda scandalurilor sexuale în care i-a fost implicat numele, popularitatea lui Michael Jackson a rămas aceeaşi şi după mai bine de un deceniu de la dispariţia sa.

Starul a murit la 50 de ani, pe 25 iunie 2009, decesul său fiind încă învăluit în mister.

Viața controversată a „Regelui muzicii Pop”

În 1993, Jackson a fost acuzat că a abuzat sexual un băiat în vârstă de 13 ani, Jordan Chandler. Artistul a negat acuzaţiile şi totul s-a încheiat printr-o înţelegere civilă care s-a ridicat la 23 de milioane de dolari. În 2005, un juriu a stabilit că Jackson nu se face vinovat de molestarea sexuală a lui Gavin Arvizo, care, la momentul presupuselor fapte, avea tot 13 ani.

După decesul lui Jackson, în 2009, au mai fost intentate două procese, de Wade Robson şi James Safechuck, care au susţinut că artistul i-a molestat sexual la începutul anilor 1990, pe când erau copii. Ambele cazuri au fost respinse în instanţă pentru că faptele au fost prescrise, relatează ziarul Metropolis.

A MURIT TRAIAN BĂLĂNESCU! VESTEA TRISTĂ A ZILEI, ÎN ROMÂNIA!

11 ani de la moartea lui Michael Jackson

Michael Jackson a murit la 25 iunie 2009, în urma unui stop cardiac suferit la locuința sa.

La începutul acestui an a fost făcut public un document care arată că în momentul decesului Michael Jackson nu avea în stomac decât medicamente parţial dizolvate.

De asemenea, s-a mai aflat că starul era de fapt chel, iar părul său ondulat era o perucă. Starul ar fi început să poarte perucă după ce părul i-a fost afectat de un incendiu devastator, în timp ce filma o reclamă în 1984.

Când s-a stins din viață, cântărețul cântărea doar 50 de kilograme. În plus, corpul îi era acoperit de vânătăi suspecte, iar pe spate avea mai multe tăieturi. De asemenea, șoldurile, încheieturile şi umerii artistului erau acoperiţi de urme de injecţii, din cauza administrării de analgezice de către medicul său. În plus, pentru a masca starea precară de sănătate, starul își tatuase buzele cu roz și sprâncenele cu negru.

Potrivit documentului oficial care atestă cauza morții decesului, Michael Jackson a murit în urma unei intoxicaţii cu propofol, un anestezic puternic, care i-a fost administrat ca somnifer, însă fanii continuă să vină cu o serie de teorii legate de moartea megastarului.

Concertul lui Michael Jackson în România

”Regele muzicii Pop” a atras la primul său concert din România peste 70.000 de fani, care s-au înghesuit pe Stadionul 23 August din Capitală.

Data de 1 octombrie 1992 rămâne o zi istorică pentru România, Michael Jackson fiind primul megastar care a concertat în România post-comunistă. Pe stadionul de la București au fost amplasate efecte impresionante, scena a fost complexă, iar decorurile și costumele au fost schimbate frecvent în timpul show-ului de proporții.

Concertul „Live in Bucharest (The Dangerous Tour)” a strâns peste 6,5 milioane de vizualizări pe YouTube.

Megastarul american a declarat, înainte de a sosi în România, că pentru concertul de la București ar fi venit și în genunchi. The Dangerous World Tour a fost al doilea turneu mondial de concert al cântărețului american Michael Jackson pentru promovarea celui de-al optulea album de studio Dangerous.

Scenariul s-a repetat pe Stadionul Național plin până la refuz, atunci când Michael Jackson a revenit în România în 1996, în turneul History.

Recordurile doborâte de Michael Jackson

De-a lungul carierei sale, megastarul a bătut o serie de recorduri absolute, fiind adorat de milioane de fani și fiind sursă de inspirație pentru generații întregi de artiști:

- Albumul „Thriller” (1982) rămâne cel mai vândut album din toate timpurile

- HIStory: Past, Present and Future, Book I (1995) este cel mai bine dublu album vândut din istorie

- Blood On The Dance Floor:HIStory in the Mix (1997) este cel mai bine vândut album de remix-uri din istorie

- Este primul artist de culoare care are succes la MTV, prin videoclipurile pieselor „Billie Jean”, „Beat it” sau „Thriller”

- Michael Jackson este unul dintre puținii artiști care au intrat de două ori în Rock and Roll Hall of Fame

- Artistul mai deține recordul pentru „cel mai de succes entertainer din toate timpurile”

- Vânzări de peste 800 de milioane de discuri, fiind unul dintre cei mai vânduți artiști din istorie

- Michael Jackson este muzicianul cel mai descărcat din istoria muzicii