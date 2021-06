Microbuz cu elevi, implicat într-un accident grav în Dâmbovița: Doi adulți au murit și nouă copii au fost răniți (VIDEO)

Două persoane au murit, joi dimineață, după ce un microbuz care transporta elevi către școală a fost implicat într-un grav accident, în localitatea Aninoasa din județul Dâmbovița. Victimele sunt șoferul și un alt adult. Nouă copii au fost răniți, fiind transportați la spital.

Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Luiza Cergan, Gabriel Gătej, purtător de cuvânt ISU Dâmbovița, a declarat că cele două victime erau decedate la sosirea echipajelor de intervenție.

”În acest moment, se desfășoară activitatea de cercetare la fața locului, parte dintre echipajele de pompieri fiind retrase la subunități.

La sosirea echipajelor de intervenție ale ISU, cei nouă copii erau evacuați din zona accidentului, cam la 200 de metri, trei dintre aceștia au fost preluați de însoțitori, iar șase au fost evaluați medical și transportați la Unitatea de Primiri Urgențe din Târgoviște.

Intervenția a fost una dificilă. Cele două persoane erau decedate la sosirea echipajelor de pompieri.

Traficul rutier este deviat pe două rute ocolitoare, la locul accidentului traficul este blocat pe ambele sensuri”, a explicat purtătorul de cuvânt al ISU Dâmbovița.

Potrivit primelor informații, totul s-ar fi întâmplat după ce şoferul microbuzului nu s-a asigurat la ieşirea în DN 71 și s-a ciocnit cu o mașină. În urma impactului, microbuzul s-a răsturnat.

