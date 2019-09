Mihai Călin, replică pentru Andrei Caramitru: 'Are o reacție emoțională, e vorba de tatăl domniei sale, dar nu cunoaște subiectul. Nu l-am acuzat de ilegalități pe Ion Caramitru' (VIDEO)

Andrei Caramitru, membru USR, a sărit în sprijinul tatălui său, Ion Caramitru, directorul Teatrului Național, și a propus ca actorii Mihai Călin și Marius Manole să fie dați în judecată după ce au transmis, pe Facebook, o ”scrisorică deschisă” în care îl acuză pe șeful TNB de ”lipsa totală de deschidere spre dialog” și egoism.

Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Bună, România!”, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, Mihai Călin a calificat drept ”o reacție emoțională” ieșirea lui Andrei Caramitru care, în opinia sa, nu cunoaște subiectul.

”Din păcate, domnul Andrei Caramitru are o reacție emoțională pe care o înțeleg. E vorba de tatăl domniei sale. Din păcate pentru dumnealui, nu cunoaște subiectul absolut deloc. Noi nu l-am acuzat de ilegalități pe domnul Caramitru. Controlul abia s-a încheiat, a fost redactat un raport al Corpului de control, pe care domnul Caramitru îl are, dar trebuie să ne confirme Ministerul Culturii ce conține acel raport, pentru că a durat două luni și nu cred că este în regulă. Nu putem lua de bun ceea ce spune domnul Caramitru, că raportul Corpului de Control este curat, nu este nicio problemă. Domnul Caramitru a folosit de mai multe ori jumătăți de adevăruri îmbinate cu manipulări și cu minciuni în ceea ce mă privește pe mine, pe Marius Manole și, în general, situația din Teatrul Național, așa că nu am încredere în ce spune domnul Caramitru”, a declarat MIhai Călin.

Întrebat dacă se teme că ar putea fi dat în judecată, Mihai Călin a răspuns: ”Domnul Ion Caramitru ne-a amenințat mai demult cu procesul și a reluat fiul îndemnul. Domnul Caramitru a organizat o ședință la Teatru care a fost oribilă, pentru că a fost pe alte subiecte, dar eu am venit cu subiectul ăsta și ne-e înfierat cu mânie patronală și a încercat dezbinarea colctivului, ne-a amenințat din nou cu proces. Foarte bine, e dreptul dumnealui, cum dorește. Noi nu am prezentat, decât după vreo doi ani de încercări de a dialoga, după constatarea că nu ține cont de colectivul artistic absolut deloc, am trimis în primăvară un memoriu către Minister, pentru că patronul Teatrului Național nu este domnul Ion Caramitru, ci Ministerul Culturii, am trimis un memoriul pentru că nu mai avem cale de comunicare”.

”Ați confiscat în mare parte TNB. Noi nu am sesizat ministerului ilegalități ci faptul că legea managementului, pe care dvs ați reușit s-o modificați de ani buni, este sursa permanentizării în funcție a unor oameni care se transformă din directori în patroni.

Nu aveți vârstă de pensionare, nu există concurs deschis (nimeni nu are dreptul să concureze la final de mandat cu dvs.) și băgați în buzunar 10% din încasările nete pe fiecare reprezentație a unui spectacol regizat de dvs. Dacă nu la toate, măcar la cele mai profitabile. Numiți șefii de departamente (fără concurs).

Suntem, probabil, singurul teatru din țară care, de 14 ani, nu are un actor în Consiliul Artistic. Avem colegi actori angajați pe contract determinat (un an) de 12-14 ani! Pentru că puteți!”, sunt câteva dintre reproșurile aduse la adresa lui Ion Caramitru în scrisoarea deschisă.