Mihai Chirca (Asociația Kola Kariola), despre salvarea oilor din Portul Midia: ”Acțiunea este făcută de ONG-uri. Nu este normal. Trei medici veterinari avansează în cotloanele vasului scufundat și încă mai găsesc oi vii” (VIDEO)

Mihai Chirca, cel care a pus bazele Asociației pentru Protecția Animalelor Kola Kariola, a povestit marți, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Se întâmplă acum”, moderată de Tudor Barbu, că acțiunea de salvare a oilor de pe vasul răsturnat din Portul Midia, este făcută cu ajutorul unor ONG-uri. Trei medici veterinari, niciunul dintre ei trimis de Direcția Sanitar Veterinară, intervin la fața locului, ”avansează în cotloanele acelui vas scufundat și încă mai găsesc oi vii”, a declarat Mihai Chirca.

”Problemele sunt majore, catastrofa este mare. Suntem de la 7 dimineața, sunt trei medici care, în acest moment, sunt încă pe acest vas, se lasă întunericul, frigul este cumplit, DSVSA nu a trimis decât un medic veterinar la fața locului, care a ajuns odată cu avocata, și cu o agendă albastră la subraț stă impasibil și se uită cum trei medici veterinari muncesc. Scot oile vii de pe vas, cu ajutorul unor saci roșii și le ridică din vas, undeva în vârf și din vârf le dau jos cu niște scripeți pe punte. Pe punte ele sunt tranchilizate. Singurele autorități care se luptă în acest moment să le salveze sunt pompierii care se schimbă și vin degerați din largul mării și acei trei reprezentanți ai unor ONG-uri”, a declarat reprezentantul Kola Kariola.

Întrebat dacă, din punctul său de vedere, oile au fost lăsate să moară dintr-un interes financiar, Mihai Chirca a răspuns scurt: ”Nu”.

De asemenea, întrebat dacă în spatele acestei tragedii există un interes financiar, acesta a precizat: ”Da. Sunt interese enorm de mari. Aflăm din surse de la fața locului că, de fapt, în general, în acte se raportează un număr de animale și, în realitatea, se exportă un alt număr de animale”.

Mihai Chirca a mai precizat că marți după-amiază, ”în locul din care a plecat vasul scufundat, a venit un alt vas care urmează să încarce la noapte un alt lot de oi care pleacă către Orientul Mijlociu”.

”Nu avem niciun reprezentant al DSV, nu avem niciun medic veterinar, stăm ca proștii și ne uităm la niște oi muribunde. Nu vine nimeni. Cei trei medici veterinari sunt de ore bune acolo și nicio șansă să se întoarcă prea curând pentru că avansează în cotloanele acelui vas scufundat și încă mai găsesc oi vii. Nu știm nici la ora asta câte animale mai sunt în viață. Această acțiune, în mod normal, nu trebuia făcută de ONG-uri”, a mai declarat Mihai Chirca.

