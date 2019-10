Îndrăgitul cântăreț Mihai Constantinescu s-a stins din viață, marți seară, în urma unui stop cardio-respirator.

Soția artistului a confirmat că decesul a survenit în spital, în ciuda eforturilor de resuscitare ale medicilor, care au durat timp de 50 de minute.

Purtătorul de cuvânt al Spitalului Floreasca, dr. Bogdan Oprița, a declarat, pentru libertatea.ro, că Mihai Constantinescu a decedat în jurul orei 19.00.

De altfel, pe un cont de Facebook care poartă numele artistului a fost postat următorul mesaj: "Iubirea ta este tatuată în inima mea! Drum lin, îngerul meu!". Postarea aparține soției cântărețului, Simona Constantinescu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.