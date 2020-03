Doctorul Mihai Craiu a declarat, într-un mesaj publicat pe Facebook, că, dacă în următoarele 24 ore depăsim 50-60 cazuri de persoane infectate cu virusul din China, atunci situația este una gravă.

Acesta consideră că în 3-4 zile vom afla dacă vine o problemă de proporții, cu nenumărate decese.

”Dacă in următoarele 24 ore depăsim 50-60 cazuri (adică dublare in 1 zi, nu în 1 săptămână) atunci e gravă situația. Deoarece vin acasă foarte mulți concetățeni din Italia... Cu mulți potențiali bolnavi printre ei (...) În România nu știu ce să zic... Toți iresponsabilii fac ce vor. In 3-4 zile aflăm daca vine o problemă de proportii, cu nenumărate decese. Ține doar de respectarea carantinei de către cei intorși in țară. Sunt ușor sceptic”, a scris Mihai Craiu.

Acesta consideră că dacă numărul celor infectați va crește lent, atunci măsurile au fost luate la timp.

”Daca va crește foarte lent numărul de bolnavi, în zilele astea, atunci măsurile deja luate nu au fost prea târziu”, a afirmat doctorul.

Mihai Craiu a avertizat cetățenii că trebuie să stea la o distanță de 4-5 metri de alte persoane pentru a evita boala.

”Distanța de siguranță față de un bolnav tușitor. Aceasta este 4-5 metri pentru a evita boala, deoarece s-a dovedit ieri că la distanțe mai mici se transmite sigur - a se vedea scenariul cu autocarul chinezesc”, a scris el.