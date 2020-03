Structura economiei naționale „este foarte ancorată” de Germania, Italia și Franța, a afirmat Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), în contextul în care Europa este în plină pandemie de COVID-19, iar aceste trei state resimt puternic efectele noului coronavirus.

„Structura economiei naționale este de așa natură încât este foarte ancorată la cele trei țări, Germania, Italia și Franța, și vă rog să menționați ordinea aceasta. Vorbim de schimburi comerciale și de societăți direct implicate cu aceste trei țări. Cu Germania, schimburi comerciale, bunuri și servicii care se duc până în 40 de miliarde de euro pe an, cu Italia ne ducem până pe la 19 miliarde, iar cu Franța ne ducem la 14 miliarde de euro – și acum nu vreau să vă spun și câte societăți avem cu capital german, italian și francez în România”, a afirmat Mihai Daraban, miercuri seară, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

Președintele CCIR a subliniat că măsurile luate de Guvernul Orban pentru a da un nou imbold unei economii marcate de coronavirus au fost stabilite împreună „cu toate organizațiile patronale”.

„Deocamdată, aceste măsuri au fost luate împreună cu noi, cu toate organizațiile patronale. Încă de miercurea trecută, când s-a constituit grupul de lucru. A mai fost o videoconferință în cursul zilei de duminică. Sunt niște măsuri care sunt, până la urmă, legate de «confortul» bugetar în care ne aflăm. Sperăm să vină și altele pentru că, până la urmă, sunt niște măsuri pe termen scurt și se pune problema dacă se prelungește această criză cu mai multe luni, cu mai mult de trei luni”, a adăugat el.

Întrebat cam cât ne-ar costa să supraviețuim șocului economic provocat de COVID-19, Mihai Daraban a răspuns: „Este foarte greu de spus. Sunt un om al cifrelor exacte, dar nu al speculațiilor pe cifre. Este foarte greu de măsurat acest lucru, dar totuși aș vrea să ridic o problemă, care nu s-a discutat în spațiul public și care văd că este evitată în general, și mă refer la sistemul bugetar, care este destul de bine umflat în România. Mă întreb și ne întrebăm și noi, nu sunt parte a societății? Nu trebuie niște măsuri luate? Vorbesc despre sistemul bugetar altul decât cel sanitar, de Interne, Apărare, șamd – direct implicați. Vorbim de funcționarul de primărie, care a închis lucrul cu publicul șamd. Cred că ar trebui și aici luate niște măsuri. Noi am spus că este cred că momentul cel mai bun de reformatare a arhitecturii statului, de reducere a numărului de bugetari prin reducerea numărului de județe”.

