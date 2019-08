Ministrul interimar al Internelor, Mihai Fifor, refuză să comenteze felul în care polițiștii au intervenit miercuri la Caracal, acolo unde oamenii legii au fost văzuți alergând pe câmpuri, sărind garduri sau spărgând porți în căutarea Alexandrei. Fifor vorbește despre o presiune foarte mare care există asupra angajaților MAI în această perioadă.

Întrebat, joi, dacă așa rezolvă angajații MAI astfel de cazuri, Mihai Fifor a răspuns: ”Dacă Poliția intervine, de ce intervine. Dacă nu intervine, de ce nu a intervenit. E o presiune uriașă zilele acestea pe lucrătorii MAI și trebuie să o înțelegem cu toții. Faptul că sunt oameni care au greșit, că sunt persoane care poate, prin modul defectuos de a-și face datoria, au contribuit la ce s-a întâmplat la Caracal. Acestea sunt lucruri pe care le-am recunoscut cu toții și care sunt în cercetare la DIICOT.

Cine a greșit plătește fără niciun fel de rezervă. Dar pe partea cealalată, vă rog să înțelegeți că MAI înseamnă și oameni foarte bine pregătiți și oameni care își fac datoria. E o presiune foarte mare. Oamenii aceștia sunt în jurul dumeavoastră în fiecare zi”.

De asemenea, întrebat cum ar cataloga intervenția de miercuri a polițiștilor, Mihai Fifor a răspuns: ”Lăsați-mă să nu comentez eu, ca ministru de Interne. (...) Lăsați-mă să pot să așez lucrurile pentru că am dispus măsuri. Deja la noi a sosit corpul de control al prim-ministrului”.

Scenele halucinante de la Caracal au avut loc la o săptămână după dispariția Alexandrei, tânăra de 15 ani despre care se crede că ar fi fost ucisă de Gheorghe Dincă. Anchetatorii au primit un "pont" și au început imediat să caute în zona învecinată cu locuința lui Gheorghe Dincă. (Detalii AICI)

