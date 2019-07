Mihai Fifor, întrevedere cu Alexandru Cumpănașu: 'Sunt tată de fată. Sunt devastat. Vom merge pe firul persoanelor dispărute, dacă este nevoie, până în 1990 (VIDEO)

Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, s-a întâlnit, miercuri, cu unchiul Alexandrei, fata de 15 ani ucisă la Caracal.

Fifor i-a dat asigurări lui Alexandru Cumpănașu că se vor lua măsuri drastice și că cerere lui cu privire la publicarea unui raport al persoanelor dispărute din 1990 până în prezent va fi pusă în aplicare.

„Sunt devastat de ce s-a întâmplat cu Alexandra și am vrut să-l asigur pe Alex de toată durerea noastră și de tot sprijinul nostru pe care putem să-l dăm în momentul de față, preluând de la Alex ideile sale și sunt idei foarte pertinente. O parte din ele se regăsesc și în ceea ce ne-am propus să facem, adică măsuri profunde ce trebuie luate în cadrul MAI. I-am promis că vom ține legătura în permanență. (...) Sunt lucruri punctuale pe care le-am discutat. Vom merge pe firul persoanelor dispărute, dacă este nevoie, până în 1990, astfel încât să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul timpului. Am avut o discuție și cu dna prim-ministru la Guvern în ora care a trecut, am mai punctat câteva lucruri. Dna prim-ministru are câteva solicitări pe care o să vi le comunice domnia sa. (...) Concluzia este aceeași. Nu rămâne în sistem nimeni care nu înțelege să-și facă datoria ca la carte”, a spus Fifor.

Ministrul de Interne mai spune că fetița lui de 12 ani l-a întrebat despre cazul de la Caracal însă, ca tată, nu a știut cum să-i explice această situație.

”Azi am două videoconferințe cu șefii inspectoratelor de poliție pentru a le transmite indicații specifice și cu prefecții pentru a-i mobiliza și pentru o mai bună mobilizare.

Sunt tată de fată, am o fetiță de 12 ani. Îi spuneam lui Alex că nu știu cum să-i explic, nu știu ce să-i spun despre această problemă văzută la televizor, dar ca ministru de Interne mi-am asumat cu toată forța acest mandat pentru a rezolva situația.”, a spus Mihai Fifor.