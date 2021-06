Parizerul pentru copii Martinel Mortadella de la Reinert, a fost retras de pe piață, pentru că ar putea fi contaminat cu metale, din cauza unei defecțiuni a mașinilor de producție.

Mihai Ponea, Directorul general al Direcției Generale pentru Sigurana Alimentelor din cadrul ANSVSA, a declarat, într-o intervenție pentru B1 TV, că măsura este una preventivă, deși din eșantioanele recoltate, nu s-au identificat în aceste produse aceste particole de metal.

“Ca măsură de prevenție , acest produs a fost retreas de pe piață ca urmare a unei defecțiuni la o linie de feliere și ambalare, existând posibilitatea pătrunderii pe suprafața produsului a unor particule de metal, fapt pentru care producătorul a dispus retragerea a peste 60.000 de bucăți din acest parizer, 40.000 sunt sub sechestru în depozitul producătorului, restul de aproximativ 20.000 de bucăți au fost retrase de pe rafturile din supermarketuri. Cu ocazia controalelor a ANSVSA s-a constatat la comercializare un produs iar supermarketul a fost sancționat cu amendă de 40.000 de RON. La acest moment nu mai există pe piață niciun astfel de produs la comercializare. Repetăm este o măsură de prevenție.

.În primul rând este un risc fizic consumul acestor produse cu particule de metal. Nu este vorba despre metale grele în produs. Este cu totul și cu totul altceva. Este prezența fizică a unor particole de metal. Din eșantioanele recoltate de noi, nu s-au identificat în aceste produse aceste particole de metal, a fost doar un presupus risc, neconfirmându-se acest lucru, dar ca măsură de prevenție s-a dispus retragerea de pe piață”, a precizat Mihai Ponea.

