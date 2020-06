Mihai Șora, 'bunicul devirusat', un nou mesaj pe Facebook: Cine ar fi crezut, acum un secol, că voi face asta

Mihai Şora a revenit pe Facebook după trei luni de la mesajul ”Pozitivi, amândoi”, publicat de soția sa, când s-a crezut că ci doi s-au infectat cu noul coronavirus. ‘Bunicul devirusat’, așa cum s-a autointitulat menționează, vineri, într-o postare pe contul său de socializare o amintire de acum un secol. Șora, în vârstă de 103 ani, face o comparație între vremurile de atunci și de acum, cu precădere în ceea ce privește tehnologia.

“Bună dimineața, copii!

Am tabletă nouă. Mai califragilistică decât precedenta, din câte am băgat de seamă; va trebui s-o cercetez puțin, căci încă nu i-am dibuit toate tainele…

Cine ar fi crezut, acum un secol, când stăteam cocoțat în vârful scaunului, la biroul Tatălui meu, mâzgălind vietăți și floricele pe foi albe de desen, că voi scrie și voi desena, la senectute, pe un paralelipiped din aluminiu, cu un „pencil“ bont și fără radieră, turnat într-un straniu PVC?

Mi se atrage atenția, din culise, că omulețul meu nu are gât. Asta pentru că – ați înțeles, desigur – e grăbit să vă îmbrățișeze. Fiind cea dintâi ființă vie scrijelită pe tabletă, îmi va fi iertată, trag nădejde, ușuratica licență anatomică.

Cum spuneam aseară: mi-ați lipsit!

Las aici o inimă, o girafă și un copăcel.

Al Dumneavoastră bunic

(devirusat și voinic)”, scrie Mihai Șora pe Facebook.





Primul mesaj al scriitorului şi filosofului Mihai Şora a fost joi, și vorbeşte despre discursul lui Churchill la BBC şi apelul lui Charles de Gaulle din 18 iunie 1940.

”Iar, la un moment dat, s-a auzit: „LIBRE“. Era într-o zi de marți, după știrile de la ora 18. BBC anunțase deja, pentru seara aceea, discursul lui Churchill, încât toată echipa tehnică din studio era concentrată pe intervenția acestuia. Deloc surprinzător, așadar, că nimănui nu i-a trecut prin minte atunci, în apăsătoarea atmosferă de la Londra, să înregistreze și Apelul unui general de brigadă francez, adresat poporului său. Nu era decât un necunoscut în uniformă; sobru, căci vremurile nu te încurajau să fii vesel, un om care, pe culoarele instituției britanice, atrăgea atenția doar prin accentul puternic și cei aproape doi metri: înălțime neobișnuită chiar și printre militari, o carcasă care făcea ca gesturile să pară mai ferme, pasul mai apăsat, bustul rigid precum un soclu unde trona, invariabil, același chip deprins să-și stăpânească perfect orice emoție”, a scris el la începutul mesajului.

Acesta a mai povestit și de apelul lui Charles de Gaulle din 18 iunie 1940.

”Apelul Generalului Charles de Gaulle este actul fondator al ideii înseși de onoare pentru francezi, într-o vreme întunecată; punctul inaugural, când rezistența devine Rezistența. Pe o coală de hârtie, un soldat patriot a așternut câteva rânduri; sunt multe tăieturi, reveniri, reformulări, căci fiecare cuvânt contează, fiecare propoziție are o greutate covârșitoare, de care el singur, în clipa aceea, printre străini, despărțit de familie și de țară, este conștient. Rândurile atent cântărite le va citi în direct câteva ore mai târziu, la BBC, în seara zilei de 18 iunie 1940. N-au fost mulți cei care l-au auzit atunci, în acea seară; neînregistrat, Apelul nu a putut fi preluat ulterior. Dar textul a circulat în presa clandestină franceză, iar de Gaulle l-a recitit și înregistrat câteva zile mai târziu, în același studio de la BBC. Vocea lui de Gaulle avea să devină, în lunile următoare, cea mai cunoscută și așteptată voce radiofonică printre rezistenții de pe teritoriul francez”, a menționat Mihai Șora.

Acesta a încheiat prin a le transmite urmăritorilor săi că i-au lipsit.

”Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Să ne întoarcem la lucrurile esențiale. Mi-ați lipsit.”, a conchis scriitorul.