Mihai Șora, despre controversa Irina Rimes-Brâncuși: Ce suflet schingiuit trebuie să ai să batjocorești un copil talentat 

Filosoful Mihai Șora intervine în controversele provocate de hotărârea reprezentanților Ministerului Culturii de a o desemna pe Irina Rimes drept ambasador al Zilei Naționale „Constantin Brâncuși”.

Artista a fost aspru criticată în mediul online pentru declarațiile sale despre sculptorul român și opera lui.

Într-o postare pe Facebook, Mihai Șora îi ia apărarea Irinei Rimes, precizând că aceasta are tot timpul să învețe despre Constantin Brâncuși și opera sa. Totodată, filosoful a susținut că reacțiile critice la adresa artistei sunt, de fapt, expresia unor ”frustrări” și ”infirmități morale” ale celor care le publică în mediul online.

”Pun rămășag că agitații «brâncușologi» apăruți peste noapte sunt aceiași care, nu de mult, căutau pe ascuns aria cercului.

Ce suflet schingiuit trebuie să ai ca să batjocorești un copil talentat și inteligent, scoțând din tastatură, la suprafața ecranului tău, frustrări, eșecuri personale, infirmități morale…

Am spus deja:

copilul Irina are timp să învețe câte în Lună și în stele despre Brâncuși: va învăța din mers, odată cu alți copii, cu cei care o prețuiesc și cresc alături de dumneaei. Poate chiar, într-o bună zi, va compune un cântec despre Brâncuși, despre arta lui, despre zbor sau despre Muza dormind: iar cântecul acela cu siguranță va fi mai viu și mai coerent decât niște exegeze absurde ori insipide.

Mihai Șora

17 februarie 2020”, a scris Mihai Șora pe Facebook.

Amintim, în acest context, că ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a explicat că desemarea Irinei Rimes ca promotor al acestui eveniment nu a avut la bază ideea că artista este o specialistă în opera sculptorului Constantin Brâncuși, ci a fost făcută cu intenția de a apropia tânăra generație de fenomenul cultural.

Într-o intervenție telefonică de vineri, în cadrul emisiunii ”Bună, România!”, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, ministrul culturii a explicat că, într-o anumită măsură, obiectivul a fost atins, având în vedere că, în ultimele zile, s-a discutat foarte mult despre Ziua Națională ”Constantin Brâncuși”.

”Ideea a fost ca Irina Rimes să fie un promotor al acestui eveniment. Într-un fel, ceea ce ne-am propus s-a și realizat, pentru că așa mediatizare nu a mai avut niciodată Ziua Brâncuși.

Scopul nostru a fost să aducem mai aproape tinerii de cultură, îi vrem interesați, îi vrem atrași de cultură, vrem să colaborăm cu ei în acest domeniu, dar marea întrebare este cum o facem. (...) Ideea era să mergem noi înspre modelele tinerilor care se bucură de încrederea și simpatia lor.

Eu cred că un prim pas este să le vorbim tinerilor pe limba lor pentru a-i atrage spre fenomenul cultural. Dacă fiecare eveniment cultural s-ar promova doar în zona academică, pe canale nișate, atunci s-ar adânci prăpastia între generații.

Irina Rimes nu a fost invitată să promoveze acest eveniment în calitate de specialist în arta lui Brâncuși”, a susținut ministrul Culturii.

Ziua Naţională „Constantin Brâncuşi" 2020 a devenit un subiect popular în social media după ce cântăreaţa Irina Rimes a făcut mai multe afirmaţii despre sculptorul român şi opera lui, care au atras numeroase ironii.

„Eu sunt mai mainstream. De mică am știut de Coloana Infinitului și m-a fascinat. Am fost la Târgu Jiu, am vizitat unele dintre lucrările domnului sculptor. (...) Nu ştiu dacă sunt cea mai bună alegere pentru a face puntea între generaţii, dar mulţumesc pentru încredere. Aparent, eu nu ascult 5Gang, dar mă gândeam că poate ar trebui să apelăm şi la tinerii vloggeri, pentru că au mai mare influenţă. Ca o idee, pe viitor”, a spus Irina Rimes.