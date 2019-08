Filosoful Mihai Șora a publicat o fotografie rară pe pagina sa de Facebook în care apar părinții săi și sora sa mai mică, Maria. Fotografia datează din 1919.

"Dragi prieteni, într-un colț de sertar stătea până mai ieri, mică-mititică, o fotografie de familie. Am fost îndată la chioșcul cel mai apropiat, s-o tipăresc în alt format, și iată:

dați-mi voie să vi-i prezint pe Tata, Mama și, alături de dumneaei, sora mea mai mică, Maria.

Fotografia a fost făcută în august 1919.

M-a emoționat să-i revăd pe toți adunați, stând cuminți și frumos aliniați în atelierul Domnului Kossak, fotograful timișorean unde mergeam, an de an, și zâmbeam nemișcați, preț de câteva minute. Îmi place sobrietatea părinților mei, fireasca lor demnitate: în ciuda solemnității momentului, nu are nimic studiat. Îmi plac privirile lor senine și limpezi, botoșii Mărioarei, anul 1919 imprimat în colțul drept al fotografiei, aerul acesta festiv care ne-a strâns în același cadru.

Și felul – ocrotitor și tandru – în care mă ține Tata.

Mi-e dor de ei.

Mihai Șora

30 august 2019

P.S. Bineînțeles, în pantalonii mei scurți cu picățele, sunt singurul care zâmbește monalistic", este mesajul scris de filosoful Mihai Șora.