Mihai Șora, reacție la scandalul momentului în online: „Pauker, Poker, Pouker, Paucăr, Paucher. PAPAYA & TATAIA. Eu, unul, aș fi scris TATAYA”

Mihai Șora răspunde ironic atacurilor ce l-au vizat de când a filmat un clip publicitar în care povestește ororile suferite în timpul regimului comunist. Filosoful a fost acuzat de mai multe voci publice că nu este îndreptățit să abordeze acest subiect, dat fiind a fost funcționar în Ministerul de Externe al României, condus de Ana Pauker, și membru al Partidului Comunist Francez.

Într-o postare pe Facebook, Șora a dat de înțeles că este amuzat de reacțiile celor care îl atacă.

„Bună dimineața, copii!

Ne-am luat masca de gaze și am ieșit puțin în lume.

Deci avem așa:

Pauker, Poker, Pouker, Paucăr, Paucher.



P.S. Eu, unul, aș fi scris TATAYA.

#festivaluldisperatalinculpaților

#mulțumimdragăCodruțapentruaceastăgrozavăformulăcarespunetot

#sealegegrâuldeneghină”, a scris Mihai Șora, pe Facebook.

Unul dintre cei care l-au criticat pe Șora a fost Adrian Papahagi: „Detest minciuna și impostura. Când la 30 de ani erai membru al Partidului Comunist Francez, când la 32 de ani, în 1948, te întorceai ca membru al unui partid comunist în proaspăt instalata Republică Populară Română, din care cei persecutați încercau disperați să fugă, când primul tău job după repatriere a fost, timp de 3-4 ani, în Ministerul de externe condus de Ana Pauker, după epurarea lui Neagu Djuvara, Constantin Karadja sau Alexandru Paleologu, când timp de 15 ani ai ocupat funcția de redactor-șef al Editurii de Stat pentru Literatură și Artă, creată de comuniști prin transformarea Fundației Regale pentru Literatură și Artă, în timp ce Blaga sau Arghezi erau marginalizați, iar Noica înfunda pușcăria, nu ne povesti cum ai suferit sub comunism!”.

Mirel Valentin Axinte a intervenit și el în disputa provocată în mediul online cu un mesaj în care acuză Emag și compania publicitară Papaya de ridicol şi minciună: „Faza cu Șora a luat o turnură neplăcută. Deja s-a ajuns la chestii comerciale cu beneficii financiare. Am zis: ok, dacă oamenilor le place șarada asta cu piața și revolta, treaba lor. Aplauda lumea în piață, se simțeau hipsterii podidiți. La urma urmei nu te poți pișa împotriva turmei și n-are rost să intri în al enșpemiilea război, că e irelevant și pierzi energie aiurea pe nuștiucâte fronturi. Ce vreau să spun e că Sidonia are 1-0 și că Șora nu mai relevant de câteva decenii. Am ajuns deja la un nivel de ridicol și minciună inacceptabil. Dacă Emag și Papaya vor să mă stoarcă de bani cu Cidul lor centenar, nu, mersi. Nu e deloc plăcut și acceptabil să fim luați de cretini la drumul mare".