Mihai Trăistariu, dezamăgit de prestația concurentei Roxen la Eurovision: A greșit, a și falsat, a gâfâit, piesa nu era cine știe ce. E greșit să mergi la plesneală, cu un copil (VIDEO)

Mihai Trăistariu a fost foarte dezamăgit de prestația concurentei din partea României la Eurovision, Roxen, în semifinala de marți seară, de la Rotterdam. Acesta a explicat într-o intervenție telefonică în emisiunea "Talk B1", prezentată de Irina Petraru, pe B1 TV, că artista este foarte tânără, fără experiență și a făcut multe greșeli pe scenă. El s-a arătat nemulțumit și de faptul că a fost desființată preselecția, unde participau cei mai buni artiști din România.

"Părerea mea personală este că organizatorii Eurovision-ului românesc nu prea se preocupă de acest concurs. Mi se pare că nu mai e interes, se cunoaște. Acum doi an n-au mai făcut preselecție, au făcut un barter cu casa de discuri și au desemnat un artist din oficiu, unul fără experiență, Roxen, o fetiță de 18 ani, nu știa nimeni de ea, fără piese, fără scenă. Asta s-a cunoscut aseară, n-are experienta de a urca pe scenă. A și greșit, a și falsat, a gâfâit, show-ul n-a existat, piesa nu era cine știe ce. Nu ne jucăm cu cel mai mare concurs internațional de muzica de pe planetă. Aici e ca la campionatele de fotbal, tenis, te duci cu ce ai mai bun. Trebuie pregătită o voce foarte bună, cu 10-15 ani de scenă, e greșit să mergi la plesneală cu un copil.

Nu știu, fac teste de câțiva ani, de-aia nu ne mai calificam in finală. S-a pus monopol pe Eurovision-ul românesc, e o delegație care nu vrea să plece. Fac ce îi taie capul. De ce au desființat preselecția românească, unde se băteau 100-200 de melodii și compozitori și artiștii români?", a declarat Trăistariu.

