Mii de români pe traseul Papei Francisc, dispre Aeroportul Otopeni spre Palatul Cotroceni.

Românii au ieșit special pe străzi pentru a-l aclama pe Suveranul Pontif.

Imaginile sunt impresionante. Oamenii au coborât din mașini pe DN1, la intrarea în Capitală, ca să aplaude mașina în care se află Papa Francisc.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.