Militarii români din Afganistan, mesaje emoționante de Anul Nou pentru cei de acasă. Partenerii americani s-au alăturat și ei momentului special (VIDEO)

Militarii români dislocați în Afganistan nu au uitat de cei pe care i-au lăsat în urmă când au plecat să apere interesele țării la mii de kilometri distanță. Cu ocazia Anului Nou, ei au ținut să le transmită familiilor, apropiaților și celorlalți cetățeni câteva mesaje călduroase.

„De această dată, trecerea dintre ani ne regăsește în Afganistan, departe de casă. Militarii Batalionului 495 Protecția Forței «Vulturii Negri» doresc tuturor ceea ce își doresc și lor. Un An Nou mai bun, cu sănătate, prosperitate și fericire. La mulți ani, 2020!”, a spus locotenent-colonel Cezar Cucoș, comandantul Batalionului 495 Protecția Forței „Vulturii Negri”.

Cei mai importanți parteneri ai militarilor români din Afganistan, americanii, nu neglijat nici ei momentul. Alături de colegii lor din România, membrii forțelor dislocate de SUA în statul din Asia Centrală le-au urat și ei câteva mesaje călduroase celor de acasă.

„Din partea întregului contingent româno-american din Afganistan dorim familiilor și prietenilor noștri de acasă sărbători fericite și liniștite. Ne e dor de voi, vă iubim și abia așteptăm să vă revedem în câteva luni”, a transmis locotenent-colonel Jason Wayne, comandantul Combine Task Force 1 „Panther Eagle”.