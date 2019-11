Militarii României din teatrele de operații, mesaje emoționante pentru românii de pretutindeni: „Ziua Națională să aprindă în inimile tuturor mândria de a fi român” / Nici partenerii nu ne-au uitat (VIDEO)

Românii de pretutindeni aniversează, duminică, Ziua Națională, când se împlinesc 101 ani de la Marea Unire și, implicit, de la formarea statului unitar național.



Acest prilej a scos în lumină o serie de momente emoționante cu militarii români din teatrele de operații și nu numai, care își apără țara departe de țară. Trupele românești dislocate în Afganistan, Mali, dar și în Polonia au ținută să le transmită un mesaj călduros compatrioților de acasă, dar și celor plecați peste hotare, cu ocazia Zilei Naționale.



Mai mult decât atât, militarii SUA și chiar și milițiile locale afgane, cărora soldații NATO, printre care și ai noștri, le oferă sprijin tehnico-militar, le-au transmis, la rândul lor, un mesaj românilor.



„La mulți ani, România! La mulți ani, români!”, a fost mesajul poliției militare din Kandahar, al doilea oraș ca mărime din Afganistan.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

„Cu ocazia Zilei Naționale a României, vreau să urez tuturor românilor un sincer și un călduros «la mulți ani» și mulțumim familiilor pentru sprijinul acordat pe timpul acestei perioade”, a spus locotenentul Andrieș Bogdan, comandamentul bateriei de artilerie antiaeriană.„Cu ocazia zilei de 1 Decembrie doresc să urez tuturor românilor, atât de acasă, cât și din străinătate, un călduros «la mulți ani». Această zi să aprindă în inimile tuturor mândria de a fi român”, a completat fruntaș Dragomir Andreea, încadrată în funcția de servant al aceluiași detașament.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

„Cu toate că sunt departe de casă, vreau să știți că mă gândesc în fiecare zi la voi, la cei dragi mie, la fetița mea de trei luni, pe care o iubesc și o îmbrățișez cu drag. Pe această cale, cu ocazia zilei de 1 Decembrie, vreau să doresc și să urez tuturor militarilor și românilor de pretutindeni un călduros «la mulți ani», plin de entuziasm, înțelepciune și optimism. Aștept cu nerăbdare să ne revedem acasă cu bine, dar nu înainte de a îmi îndeplini cu succes misiunea față de România”, maestru militar Tacu Bogdan, specialist în instalații speciale și aparatură de bord din cadrul personalului tehnic al Detașamentului „Carpathian Pumas” dislocat în Mali , „țară față de care arătăm susținerea prin cadrul Misiunii Multidimensionale MINUSMA sub egida ONU.„Cu prilejul Zilei Naționale, în numele plutonului nostru, vă transmit un călduros «la mulți ani»”, a adăugat și locotenent Moraru Mădălina, comandantul Plutonului 1 în cadrul Companiei 4 Protecția Forței „Vulturii Negri” din Afganistan

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Totuși, pentru militarii români care își servesc patria în colțuri îndepărate ale lumii duminică nu este numai Ziua Națională, ci și ziua de naștere a unor camarazi. Este vorba despre plutonierul Victor Urlan din Afgansitan, dar și despre soția plutonierului adjutant Florin Cojeanu, care face parte din poliția militară dislocată la Kandahar.