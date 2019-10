MINERI BLOCAȚI ÎN SUBTERAN DE TREI ZILE! Protestatarii cer intervenția premierului demis Viorica Dăncilă (VIDEO)

Minerii de la Paroşeni şi Uricani continuă protestul. Este a treia zi când aceștia refuză să iasă din subteran.

Minerii cer intervenția premierului demis Viorica Dăncilă în soluţionarea revendicărilor pe care le au.

Protestatarii solicită prelungirea Ordonanţei 36, care le garanta plăţi compensatorii şi vechime în muncă pentru doi ani, pentru cei care îndeplinesc condiţiile de pensionare în acest interval de timp, precum şi angajarea la minele din cadrul Complexului Energetic Hunedoara pentru cei care nu se pot pensiona încă, scrie hotnews.

O primă soluționare a venit marți, de la Prefectura hunedoara, care a decis ca 60 dintre minerii de la Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului (SNIMVJ), de care aparţin cele două exploatări, să fie preluaţi de către Complexul Energetic Hunedoara (CEH).

În ceea ce priveşte prelungirea valabilităţii Ordonanţei 36 sau emiterea unui act normativ similar, care le-ar permite persoanelor disponibilizate să beneficieze de venituri de completare şi de vechime în muncă pentru încă 22 de luni, doar Guvernul poate interveni.

