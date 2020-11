Ministerul Culturii: Vladimir Găitan, un actor valoros și inconfundabil. Dispariția sa constituie o grea pierdere pentru viața culturală românească

Ministrul Culturii, Bogdan Gheroghiu, a transmis, miercuri, un mesaj la moartea lui Vladimir Găitan, în care subliniază că acesta a fost un actor „valoros şi inconfundabil”, iar dispariția acestuia constituie o grea pierdere pentru viața culturală românească.

„O veste tristă. A murit, la vârsta de 73 de ani, Vladimir Găitan, un actor valoros și inconfundabil, al cărui stil de joc sobru, de un desăvârșit bun-gust, l-a impus de la început în conștiința iubitorilor de teatru și film. N-a trăit răsfățat ca o vedetă, deși ar fi meritat, ci ca un om responsabil, crescând, împreună cu soția sa, o fiică și un fiu, cărora le-a dat o educație aleasă.

A debutat într-un film care va rămâne în istoria cinematografiei românești, Reconstituirea, al lui Lucian Pintilie. A jucat în numeroase alte filme, printre care Puterea și adevărul, Năpasta, Pe aici nu se trece, Ultima noapte de dragoste etc. A colaborat multă vreme cu regizorul Sergiu Nicolaescu, primind roluri în filme de acțiune, îndrăgite de publicul larg și refuzând de multe ori, în scenele periculoase, să fie înlocuit de cascadori. A făcut o carieră frumoasă și ca actor de teatru, fiind prezent îndeosebi pe scena Teatrului de Comedie în piese ale unor mari scriitori ca Bertholt Brecht, A.P. Cehov, Jean Anouilh, Moliere sau Mihail Burgakov. A jucat și în seriale de teatru TV, printre care Căsătorie imposibilă, în 12 episoade.

Dispariția sa constituie o grea pierdere pentru viața culturală românească. Dumnezeu să îl ierte!”, se arată în mesajul oficialului, conform unui comunicat.

Amintim că actorul român, Vladimir Găitan, cunoscut pentru rolul său din ”Reconstituirea”, a decedat, marți seara, la vârsta de 73 de ani. Se pare că acesta suferea de o boală cumplită.

Vestea morții actorului Vladimir Găitan a fost dată de actorul Vlad Rădescu, într-o postare pe rețelele de socializare.

”Vladimir Găitan a trecut dincolo și a lăsat teatrul și filmul românesc, pe noi toți, mult mai singuri... Condoleanțe familiei care trece prin momente atât de grele. Adio, Duțu!”, a scris Vlad Rădescu pe contul său de Facebook.

Îndrăgitul actor s-a luptat în ultimii trei ani cu o boală necruțătoare, care în cele din urmă l-a răpus. Mai precis, acesta suferea de cancer al sângelui. An de an, maestrul făcea transfuzii de sânge și citostatice la spitalul Fundeni, dar are și o schemă de tratament medicamentos pe care trebuia să o respecte cu sfințenie. În ultima perioadă, starea actorului a început să se deterioreze. Dovadă stau pozele care îl înfășișează palid, cu cearcăne, vizibil slăbit și încărunțit. Deși starea lui de sănătate se înrăutățise văzând cu ochii, actorul a continuat să joace în piese de teatru și anul acesta.

Slujba de înmormântare a actorului va avea loc sâmbătă, de la ora 12:00, la Biserica Sfântul Gheorghe Nou, iar înmormântarea va fi tot sâmbătă, la ora 14:00, pe Aleea Artiştilor de la Cimitirul Bellu.