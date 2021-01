Ministerul Educației pregătește o Ordonanță de Urgență pentru introducerea de ore suplimentare necesare recuperării materiei pierdute în timpul cursurilor online

Ministerul pregăteşte o ordonanță de urgență care prevede organizarea de ore suplimentare în școli, cu prezenţa fizică a elevilor, pentru recuperarea materiei pierdute din cauza predării online.

Programul se va desfășura pe parcursul a 16 săptămâni ( cel puținore în fiecare săptămână) prin cursuri ținute în școli, începând din luna februarie. Profesorii ar urma să fie plătiţi cu o sută de lei pentru fiecare oră în care recuperează materia cu elevii.

"Pierderile structurale sau conjuncturale generate de predarea online sunt evidente şi sunt mari. Am estimat un număr mediu de ore de pregătire remedială de cinci ore pe săptămână pentru aceia care au nevoie, pentru care cadre didactice vor decide că pierderile se pot compensa prin cinci ore pe săptămână vreme de 16 săptămâni, pentru că atât durează programul pe care dorim să-l iniţiem prin Ordonanţă de Urgenţă. 16 săptămâni începând din februarie pentru ce care revin la şcoală şi – o nuanţă importantă – ce ai pierdut din cauza predării online nu are rost să încerci să recuperezi tot prin predare online, e nevoie de prezenţă fizică. Predarea online, pe care noi am făcut-o şi acolo unde putea fi adaptată - şi există zone în care va trebui să continuăm - şi acolo unde era mai puţin adecvată şi acolo unde nu era deloc adecvată. Am fost obligaţi să apelăm la predarea online peste tot”, a declarat Sorin Cîmpeanu la Digi 24, citează news.ro.

Ministrul Educației a mai precizat că profesorii vor fi cei care vor evalua dacă e nevoie de mai multe ore de recuperare, iar în acest caz ”programul depinde exclusiv de înţelegerea dintre elevi, cadru didactic şi părinţi”, ministerul Educaţiei susţinând ”orice variantă”.