Ministrul interimar al Justiției, Ana Birchall, și ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, au ajuns la un acord cu reprezentanții sindicatelor din sistemul penitenciar

În cadrul întâlnirii de miercuri, de la sediul Guvernului României, cu reprezentanții sindicatelor din penitenciare, s-au discutat problemele existente, în acest moment, în sistemul penitenciar, precum și soluțiile propuse.

Discuțiile de la Palatul Victoria s-au finalizat cu acordul încheiat între reprezentanții Guvernului României și cei ai sindicatelor privind plata drepturilor de natură salarială și de asistență socială a personalului din sistemul penitenciar în sumă totală de 80.972 mii lei, în cadrul unui calendar de plăți agreat de comun acord.

De asemenea, s-a agreat constituirea unui grup de lucru care să analizeze și să vină cu propuneri pentru modificarea și completarea legislației privind statutul și activitatea personalului din sistemul penitenciar, precum și continuarea unui dialog permanent.

”Încă din momentul în care mi-au fost învederate problemele din sistemul penitenciar, nu numai că am manifestat deschidere la un dialog constructiv și de bună-credință, dar am arătat și determinare pentru a găsi soluții la problemele existente. Mă bucur că astăzi am ajuns la un acord pentru implementarea soluțiilor identificate. Vreau să mulțumesc tuturor reprezentanților sindicatelor din sistemul penitenciar pentru excelenta colaborare de până acum. Până la urmă, avem un interes comun, constând în rezolvarea problemelor existente în sistemul penitenciar. Îmi exprim regretul că aceste probleme, deși erau cunoscute de multă vreme, și-au găsit rezolvarea abia acum. Apreciez încă o dată colaborarea cu reprezentanții sindicatelor din aceste ultime săptămâni. Vreau să mulțumesc și ministrului finanțelor publice, ministru interimar al fondurilor europene, domnul Eugen Teodorovici, pentru deschiderea manifestată și ajutorul acordat”, a spus Birchall.

La întâlnire au participat din partea sindicatelor prim-vicepreședintele Sindicatului Național al Lucrătorilor din Penitenciare, Mihaela Neacșu, președintele Federației Sindicatelor din Sistemul Penitenciar, Florin Șchiopu, precum și președintele Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor, Sorin Dumitrașcu.