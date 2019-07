Cei trei candidați pe care România îi va propune pentru funcția de procuror european sunt Cătălin-Laurențiu Borcoman, Constantin-Claudiu Dumitrescu și Daniel-Constantin Horodniceanu, se arată într-un comunicat de presă transmis, miercuri de Ministerul Justiției.

Cei trei au fost selectați după ce ultima etapă a concursului s-a încheiat, marți, odată cu susținerea interviului de către ultimul candidat înscris.

Potrivit Ministerului Justiției, dintre cei opt candidați înscriși inițial, cinci au susținut interviul, doi s-au retras, iar unul a fost respins de comisia de selecție întrucât nu îndeplinea condițiile stabilite la articolul 1 alineat 3 din OUG 8/2019. Patru dintre candidații rămași în concurs au susținut interviul în data de 9 iulie 2019, iar cel de-al cincilea, în data de 23 iulie 2019.

Cătălin Borcoman a fost procuror-șef al DIICOT Brașov. Din 2007, Borcoman a fost consilierul Laurei Codruța Kovesi, care în acel moment era procuror general. Fostul șef al DIICOT Brașov și-a început activitatea de procuror în 1997, la Parchetul Judecătoriei din Braşov, de unde a promovat, ulterior, la Parchetul Tribunalului.

Constantin Claudiu Dumitrescu conduce Serviciului de combatere a infracţiunilor de corupţie împotriva intereselor financiare ale UE din cadrul DNA. De fapt, în cazul lui este vorba despre o prelugire a delegării în această funcție.

“Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat prelungirea delegarii in functia de procuror sef al Serviciului de combatere a infractiunilor de coruptie impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene din cadrul Sectiei de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie a Directiei Nationale Anticoruptie a domnului DUMITRESCU CONSTANTIN CLAUDIU, procuror in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - nivel central, incepand cu data de 23.07.2019, pana la ocuparea functiei prin numire, in conditiile legii, dar nu mai mult de 6 luni”, după cum se arată în decizia CSM.

De asemenea, Constantin Claudiu Dumitrescu a fost, între anii 2011 - 2013, detaşat în funcţia de şef al Departamentului de Luptă Antifraudă.

Daniel – Constantin Horodniceanu a fost șeful DIICOT în perioada 2015 - 2018. Horodniceanu a încercat să obțină un nou mandat la șefia Direcției însă a fost respins de Tudorel Toader, ministru al Justiției în acel moment. De asemenea, Horodniceanu și-a încercat norocul și pentru postul de procuror general însă s-a lovit tot de un răspuns negativ din partea lui Toader.

Întrebat, în perioada respectivă, de ce nu a fost nominalizat din nou la conducerea DIICOT, acesta a declarat că este posibil ca totul să aibă legătură cu dosarul Rompetrol.

„E posibil ca nenominalizarea să aibă legătură cu Rompetrol”, a spus Daniel Horodniceanu.

Amintim, în acest context, că dosarul Rompetrol se află în instrumentarea DIICOT de 11 ani.

Ultima etapă pentru desemnarea celor trei candidați la funcția de procuror european s-a încheiat, marți, 23 iulie 2019, după susținerea interviului de către ultimul candidat înscris în concurs, la sediul Ministerului Justiției.

Procedura de desfășurare a selecției a fost organizată în mod transparent, iar orice procuror sau judecător care a respectat condițiile legale a avut posibilitatea să se înscrie la concurs.

Interviurile au fost organizate conform programării comunicate candidaților și au fost transmise în direct pe site-ul Ministerului Justiției, potrivit prevederilor OUG 8/2019.

În urma susținerii interviului, comisia a deliberat și a selectat trei candidați, care vor fi incluși, în ordine alfabetică, în lista pe care ministrul justiției o va înainta Consiliului Uniunii Europene.

Cei trei candidați selectați sunt:

BORCOMAN Cătălin-Laurențiu

DUMITRESCU Constantin - Claudiu

HORODNICEANU Daniel – Constantin

Lista este publicată pe site-ul Ministerului Justiției.

Selecția a fost organizată cu respectarea tuturor procedurilor legale, așa cum s-au stabilit în temeiul dispozițiilor din OUG 8/2019 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.137 din 20 februarie 2019 și având în vedere Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/598 a Consiliului din 9 aprilie 2019 privind normele tranzitorii pentru numirea procurorilor europeni pentru primul mandat și pe durata lui, în conformitate cu articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2017/1939.

Evaluarea candidaților a fost făcută pe baza aspectelor relevante rezultate din susţinerea interviului, din analiza documentelor depuse de către candidat cu privire la experiența practică relevantă, precum şi a altor aspecte verificabile rezultate din activitatea sa anterioară.