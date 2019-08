Ministrul Justiției, Ana Buirchall, a prezentat, joi, proiectul de Ordonanță de Urgență de modificare a legislației penale după cazul Caracal.

În urma unei analize, Grupul de lucru interinstituțional constituit în cadrul Ministerului Justiției a constatat deficiențe în modul de incriminare a infracțiunii de

„Lipsire de libertate în mod ilegal”, că beneficiul liberării condiționate se acordă prea ușor persoanelor condamnate pentru infracțiuni grave îndreptate împotriva persoanei, că există necorelări între Constituția României și Codul de procedură penală în materia percheziției domiciliare și a infracțiunii flagrante.

Alte deficienție constatate și care, potrivit ministrului Justiției, vor fi remediate prin această OUG sunt legate de faptul că pentru o apărare socială eficientă, este necesar ca unele dintre infracțiunile grave împotriva persoanei să fie instrumentate de o structură specializată a Ministerului Public, cu expertiza necesară și cu capacitatea de a coagula resursele necesare abordării unor astfel de cauze. De asemenea, Birchall a vorbit despre necesitatea înăspririi regimului sancționator al infracțiunii de lipsire de libertate în mod ilegal și incriminarea separată a faptei comise prin răpire - ca formă agravată a lipsirii de libertate în mod ilegal precum și prevederea unor variante agravate, raportate la victimă.

Iată, mai jos, care sunt principalele modificări legislative propuse:

- ”Cererea prin care se solicită încuviințarea efectuării percheziției domiciliare se soluționează, de îndată, în camera de consiliu, fără citarea părților. Participarea procurorului este obligatorie.”

- ”Percheziția poate fi efectuată și în intervalul orar 20,00-6,00 în cazul infracțiunii flagrante sau când percheziția urmează să se efectueze într-un local deschis publicului la acea oră”.

- ”În cadrul constatării infracțiunii flagrante se poate pătrunde într-o locuință sau în orice spațiu delimitat în orice mod ce aparține ori este folosit de o persoană fizică sau juridică, pentru prinderea făptuitorului ori pentru a pune capăt activității infracționale, precum și pentru înlăturarea unei primejdii privind viața, integritatea fizică sau bunurile unei persoane.”

”Premierul va convoca Parlamentul pentru acest pachet legislativ”, a precizat Ana Birchall.

Documentul integral cu propunerile legilstive poate fi cosultat AICI

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.