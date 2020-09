Ministerul Sănătății a demarat procedura de reziliere a contractului privind furnizarea măștilor pentru familiile nevoiașe. Mai mult, Nelu Tătaru a cerut o anchetă internă la Ministerul Sănătății pentru a afla ce s-a întâmplat cu acest contract de achiziții, anunță B1 TV.

Ministerul Sănătății a transmis o notificare către compania care a câștigat licitația pentru livrarea măștilor care trebuie distribuite gratuit către familiile nevoiașe. În acea notificare este vorba despre o cerere de reiliere a contractului.

Conform contractului încheiat compania are la dispoziție 15 zile astfel încât să trimită toate măștile pentru care s-a angajat contractual că o să le trimită iar în caz contrar se încheie contractul dacă nu sunt trimise restul măștilor. Compania a livrat 46 de milioane de măști dintr-un total de 108 milioane.

După ce a fost făcută o analiză de către o Comisie din cadrul Ministerului Sănătății pentrua vedea modul cum a fost încheiat contractul, ministrul Sănătății a luat decizia de a declanșa o anchetă internă. Vorbim despre un contract încheiat în defavoarea Ministerului.

Acea companie care a câștigat licitația nu a respectat termenele de livrare iar acum Ministerul Sănătății nu poate rezilia contractul decât dacă trimite o notificare către acea companie, însă compania mai are un răgaz de 15 zile pentru a-și îndeplini îndatoririle contractuale. Rămâne de văzut dacă va reuși să trimită și restul de măști până la 108 milioane.

