Ministerul Sănătății va schimba regulile privind donarea de plasmă convalescentă de către pacienții care s-au vindecat de COVID-19. În acest moment, aceștia trebuie să treacă prin mai multe proceduri birocratice pentru a putea dona plasma salvatoare pentru alți pacienți cu coronavirus aflați în stare gravă. Secretarul de stat din Ministerul Sănătății, Andrei Baciu, a anunțat că procedura de donare a plasmei va fi simplificată începând din aceatsă săptămână. Ultimele date furnizate de Institutul Național de Hematologie Transfuzională arată că din peste 27.000 de pacienți vindecați de conornavirus, doar 486 au acceptat ca din sângele lor să se facă transfuzia care ajută vindecarea celor cu forme severe. Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, Doina Goșa, directorul Centrului de Transfuzii București, a explicat de ce foștii pacienți cu COVID-19 există să doneze plasma necesară în terapia celorlalți bolanvi.

În acest moment, o persoană care a învins infecția cu noul coronavirus trebuie să prezinte două teste cu rezultate negativ, pe care uneori trebuie să le plătească din propriul buzunar, și trebuie să se prezinte la unul dintre cele 17 centre de recoltare din ţară. De altfel, recent a fost mediatizat cazul unui bărbat din Târgoviște care, vrând să doneze plasmă s-a văzut pus în situația de a plăti singur testele care să ateste că nu mai este infectat cu noul coronavirus.

„La nivelul Ministerului Sănătății, odată cu modificarea framework-ului și modului în care se desfășoară lucrurile în general (după noua lege privind izolarea și carantina - n.r.), s-au făcut și modificări cu privire la eligibilitatea pentru donarea de sânge și de plasmă pentru tratamentul cu plasmă convalescentă (...) Criteriile de eligibilitate devin mult mai laxe”, declarat Andrei Baciu pentru Digi 24, precizând că donatorii nu vor mai trebui să prezinte două teste COVID-19 cu rezultate negative.

În acest moment, există două metode de a lupta cu coronavirusul, care duc fie la scurtarea duratei de spitalizare, fie la salvarea celor aflaţi în stare gravă. Este vorba despre antiviralul Ramdesivir și transfuzia de plasmă convalescentă COVID-19. Dacă primul tratament este limitat din cauza faptului că este livrat în România de peste hotare, în cazul celui de-al doilea apare problema că nu toți cei vindecați pot sau își doresc să doneze plasma superimună.

Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, Doina Goșa, directorul Centrului de Transfuzii București, a explicat de ce doar câteva sute de pacienți din cei peste 27.000 declarați vindecați, au decis să doneze plasmă.

”Motivele sunt multiple. În primul rând, această categorie de pacienți nu este asemănătoare cu donatorii de sânge, care sunt persoane sănătoase și care vin să doneze sânge fie pentru cineva apropiat, fie pentru un pacient necunoscut din spital. Acești pacienți, chiar dacă sunt vindecați, foarte mulți dintre ei nu au o stare bună de sănătate multă vreme după externare, majoritatea acuză oboseală. O categorie de pacienți vindecați sunt supărați și nu vor să mai audă, să mai vină la un centru de transfuzie sau la un spital. Unii dintre ei au comorbidități, au boli cardiace, diabet, sunt dializați o parte dintre ei, au vârsta de peste 60 de ani. Și sigur că există și o categorie de foști pacienți care nu doresc, pur și simplu, să doneze plasmă.

Fostul pacient, care s-a externat din spital, trebuie să se prezinte la centrul de transfuzie cu biletul de externare din spital, iar în biletul de externare este, cu siguranță, și dovada că el a făcut un test de SARS-CoV-2 și este negativ. Fără acest test care să ateste că donatorul este negativ și că nu contaminează pe altcineva, noi nu putem să-l primim la donare. Pacienții asimptomatici care pleacă pe semnătură nu intră în categoria donatorilor eligibili de plasmă convalescentă pentru că ei pot să nu fie vindecați. Noi nu putem să credem când spune donatorul că este vindecat dacă nu avem și o dovadă că s-a vindecat și poate să expună la infecție personalul medical din centrele de transfuzie.

Încă ceva, pacientul vindecat trebuie să aibă două săptămâni de la externarea din spital. După ce sunt externați, pacienții trebuie să stea două săptămâni în izolare. Abia după ce au ieșit din izolare, ei se pot prezenta la centrul de transfuzie cu acest test negativ”, a explicat Doina Goșa.

