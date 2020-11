Ministerul Sănătăţii începe marţi repartiţia candidaţilor admişi la concursul de intrare în Rezidenţiat. Numărul de locuri a fost suplimentat

Marți, Ministerul Sănătăţii va demara procesul de repartiţie a candidaţilor admişi la concursul de intrare în Rezidenţiat desfăşurat pe 15 noiembrie. Mai mult, instituția a anunțat că, date fiind rezultatele bune obţinute de candidaţi, numărul de locuri a fost suplimentat.

Astfel, timp de patru zile, până în data de 27 noiembrie, toţi candidaţii care au obţinut minim 60% din punctajul maxim realizat pe fiecare domeniu vor alege locurile/posturile în specialitate, precum şi centrele de pregătire, potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Sănătății, citat de Agerpres.

„În această sesiune am avut un record de candidaţi, aproximativ 12.000, şi o situaţie epidemiologică specială în care am fost nevoiţi să organizăm concursul. Am luat măsuri pentru protejarea candidaţilor şi personalului implicat în organizare, fiind asigurate condiţiile de siguranţă necesare desfăşurării concursului. Am aprobat suplimentarea locurilor pentru specialităţi deficitare ca, de exemplu, terapie intensivă, boli infecţioase sau epidemiologie”, a declarat ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru.

Ca în fiecare an, repartiţia se va face prin teleconferinţă.

”Având în vedere numărul de candidaţi care au obţinut punctajul de promovare, anul acesta, Ministerul Sănătăţii a decis majorarea cifrei de şcolarizare de la 7.061 la 9.116 pentru a da posibilitatea de a alege un loc sau un post în specialitate tuturor acestor candidaţi”, se menționează în document.

Ministerul Sănătăţii a mai precizat că 565 de locuri suplimentare sunt pentru specialităţile anestezie şi terapie intensivă, boli infecţioase, epidemiologie, igienă, medicină de familie, medicină de laborator, medicină de urgenţă, medicină internă, pneumologie şi radiologie-imagistică medicală.

Amintim că secretarul de stat în MAI, Raed Arafat a anunțat la începutul ședinței de Guvern de miercuri, că proiectul de ordonanţă de urgenţă referitor la implicarea studenţilor de la facultăţile de medicină în tratarea bolnavilor de COVID este pregătită pentru adoptare.

Totodată, șeful DSU a precizat că au început deja cooperarea cu universitățile, în vedere pregătirii listelor de studenți ce ar urma să lucreze și să ofere ajutor în spitalele dedicate bolnavilor de COVID-19.

„Ordonanţa este gata pentru adoptare astăzi. Noi, de altfel, în colaborare cu universităţile, am început să creăm listele, deci au început universităţile să creeze listele. În secunda în care este publicată, o să începem să preluăm studenţii care s-au înscris şi să îi repartizăm. (...) Nu am aşteptat adoptarea, ştiind că a fost în primă lectură şi am început deja să ne mobilizăm. Când se publică, sperăm mâine, deja începem să o implementăm", a declarat Raed Arafat, la începutul ședinței de Guvern. Şeful DSU a confirmat că proiectul de act normativ are toate avizele obţinute, inclusiv de la "CES şi de la Consiliul Legislativ".