Ministerul Sănătății: Nu au fost aduse toate vaccinurile antigripale, pentru că este vorba de patru tranșe, cu posibilitatea de a suplimenta numărul de doze

Ministerul Sănătăţii a precizat, sâmbătă, că nu toate vaccinurile antigripale au fost aduse, având în vedere că este vorba de patru tranșe, cu posibilitatea de a suplimenta numărul de doze, transmite Agerpres.



„Nu au fost aduse toate. Se aduc in patru tranşe. Medicii de familie au fost informaţi de către DSP-uri", se arată într-o informare transmisă, sâmbătă, de MS.



Sursa citată adaugă că, în ultimii doi ani, numărul de vaccinuri achiziţionate „a crescut constant".



„Anul acesta am luat 1.500.000 doze. În anul 2016 s-au luat 600.000. În 2018 - 1.300.000 doze", menţionează ministerul.



Potrivit aceleiaşi surse, perioadă optima de vaccinare este septembrie-noiembrie şi se imunizează doar populaţia cu risc de îmbolnăvire.



„Ministerul Sănătăţii a făcut acord cadru pentru patru ani şi am asigurat necesarul, inclusiv posibilitatea suplimentării numărului de doze - pe care am bugetat-o din economii. În ceea ce priveşte vaccinarea copiilor sub trei ani, anul trecut a fost nevoie de 2.000 de doze care au şi fost asigurate. Anul acesta sunt de aproximativ de cinci ori mai multe vaccinuri, pentru 9200 de copii.