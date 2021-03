Ministerul Sănătăţii: Personalul medical din centrele de vaccinare va fi plătit începând de săptămâna viitoare

Ministerul Sănătății a anunțat că personalul medical din centrele de vaccinare va fi plătit începând de săptămâna viitoare.

"Nu poti face plati daca nu ai buget aprobat".

"Ministerul Sanatatii va realiza plata personalului medical care activeaza in centrele de vaccinare si a cheltuielilor de organizare incepand de saptamana viitoare", anunta Ministerul Sanatatii.

"Sumele alocate platilor pentru activitatile privind vaccinarea sunt prevazute in Bugetul de Stat pentru anul 2021, promulgat in data de 8 martie. Pentru luna ianuarie 2021 si o parte din luna februarie 2021, Ministerul Sanatatii va realiza plati in valoare de 4.184.000 de lei reprezentand plata personalului medical si cheltuieli de organizare a centrelor de vaccinare", a mai transmis Ministerul Sănătății.

Aceste precizări vin după ce coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiță a declarat că că medicii din centrele de vaccinare nu au fost plătiți de două luni.