Ministerul Sănătății, reacție în cazul bătrânului lăsat să zacă pe holurile Spitalului Orăşenesc din Corabia: Echipă de control a DSP Olt, trimisă să facă o anchetă (VIDEO)

Ministrul Sănătăţii a decis trimiterea unei echipe de control a Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Olt la Spitalul Orăşenesc din Corabia, după ce în online au apărut imagini cu un bătrân lăsat de cadrele medicale să zacă pe jos. Vlad Voiculescu a precizat că, la finalizarea anchetei, va lua o decizie „ca astfel de situaţii să fie tratate cu mult mai mult profesionalism de către personalul spitalicesc”.

Bărbatul a fost lăsat să zacă pe holurile spitalului ore în şir, fără ca cineva să îl ajute să se ridice de pe jos. Doar o femeie care avea și ea treabă la medic a încercat să-l ajute.

„- Haideţi, că o să vină cineva să vă ia de aici. Staţi de mult aici? Domnu', staţi de mult aici?

- De vreo trei ore.

- De trei ore?

- Uitaţi-vă la mine un pic. Vreţi să vă ajut să vă ridicaţi pe scaun?

- Da.”

