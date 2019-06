În timp ce ţară este măturată de inundaţii, ministrul Apelor şi Pădurilor, Ioan Deneş, a fost fotografiat relaxându-se la o terasă la o bere alături de o blondă.

Conform EVZ, joi între orele 17 si 18.25, Ioan Deneș era tandru cu o blondă despre care spune că îi e colegă de partid.

"Ce, nu am voie să mănânc?”, a răspuns Ioan Deneş când jurnaliştii de la EVZ l-au întrebat cum de se relaxează la terase în timp ce ţara e în criză în urma inundaţiilor.

Ministrul Apelor şi Pădurilor, Ioan Deneş, s-a mai făcut remarcat săptămâna această când a trebuit să îşi împingă maşina după ce a rămas împotmolit în norioaie în timpul unei deplasari în judeţul Galaţi, în satul Corod, grav afectat de inundaţii.

