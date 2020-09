Ministrul Afacerilor Externe, vizită în Israel și Palestina. Se discută Procesul de Pace din regiune / „Suntem într-un moment extrem de dinamic în ceea ce priveşte evoluţiile din Orientul Mijlociu”

Bogdan Aurescu, Ministrul Afacerilor Externe, se află într-o vizită oficială în Israel şi în Palestina, unde va avea întâlniri cu premierii celor două state şi cu omologii săi.

Potrivit MAE, programul vizitei în Israel cuprinde consultări cu ministrul Afacerilor Externe, Gabriel Ashkenazi, şi întrevederi cu preşedintele Reuven Rivlin, prim-ministrul Benjamin Netanyahu, prim-ministrul supleant şi ministru al Apărării, Benjamin Gantz, ministrul cooperării regionale, Ofir Akunis, şi liderul opoziţiei şi al formaţiunii Yesh Atid-Telem din Knesset, Yair Lapid.

Discuţiile vor viza apropierea relaţiilor bilaterale, cu caracter strategic, dintre cele două state, cu accent pe domeniile politic, economic şi securitar, atât în beneficiul României cât şi al statului Israel.

În Palestina, vizita va include consultări cu ministrul Afacerilor Externe şi al Expatriaţilor, Riad Malki, şi întrevederi cu prim-ministrul Mohammad Shtayyeh şi cu Ahmed Majdalani, ministrul Muncii şi Dezvoltării Sociale.

Subiectele principale ale întrevederii vor fi dezvoltarea şi diversificarea relaţiilor bilaterale româno-palestiniene şi modalităţile de consolidare a colaborării, ca o contribuţie concretă la construcţia instituţională şi dezvoltarea Palestinei.

De asemenea, se vor discuta și evoluțiile din cadrul Procesului de Pace din Orientul Mijlociu, în ambele state.

Ministrul român precizează că va susţine, atât în Israel, cât şi în Palestina, „poziţia constantă a României în sprijinul unei soluţii durabile generate de Procesul de Pace, fundamentată pe soluţia celor două state, care să coexiste în pace şi securitate, ca singura opţiune viabilă de natură să răspundă aspiraţiilor ambelor părţi”.PLECAREA ANULUI DE LA PRO TV! VEDETA POSTULI VA PLECA la noua televiziune a lui Adrian Sârbu

„Suntem într-un moment extrem de dinamic în ceea ce priveşte evoluţiile din Orientul Mijlociu. Am avut în ultimele luni un dialog deschis şi aprofundat atât cu omologul meu israelian, Gabriel Ashkenazi, precum şi cu cel palestinian, Riad Malki, în concordanţă cu poziţia tradiţională a României, care are relaţii de prietenie şi încredere cu ambele părţi”, afirmă Aurescu, potrivit MAE.

Ministrul Bogdan Aurescu, despre situația din Belarus

Luna trecută, ministrul Afacerilor Externe s-a arătat „foarte îngrijorat” de situația din țara est-europeană, ocazie cu care a transmis că „România îndeamnă Belarusul să observe pe deplin (n.r. – dacă sunt sau nu respectate) drepturile fundamnetale ale omului și consideră cu fermitate că singura cale înainte este oprirea violenței și începerea dialogului politic cât mai rapid cu putință”.

Situația este cum nu se poate mai incandescentă în Belarus, unde manifestații de mare amploare au izbucnit odată cu momentul în care presa de stat a anunțat că Aleksandr Lukașenko a câștigat un al șaselea mandat de președinte al țării. El este șef de stat în exercițiu de mai bine de un sfert de secol.

De asemenea, și Statele Unite, Regatul Unit, Elveția și Uniunea Europeană, în numele statelor membre ale UE reprezentate la Minsk, au elaborat o declarație comună, în care condamnă utilizarea violenței și a represiunii în Belarus din ultimele zile.

„De la alegeri, am asistat la utilizarea brutală și disproporționată a forței de către autoritățile de aplicare a legii împotriva protestatarilor pașnici și a cetățenilor obișnuiți. Am văzut dovezi ale numeroaselor răni care decurg din această utilizare a forței. Am fost informați despre nenumărate incidente de abuz și umilire a deținuților. Suntem solidari cu toate victimele violenței și abuzurilor. Ne alăturăm familiilor victimelor în întristarea lor. Cu durere și neîncredere am asistat la pierderea vieții, a suferinței și a încălcărilor demnității și dreptății umane în Belarus.

Condamnăm utilizarea disproporționată a forței și îndemnăm autoritățile din Belarus să oprească violența și amenințările de a folosi forța militară împotriva propriilor cetățeni ai țării și să elibereze imediat și necondiționat pe toți cei reținuți ilegal. Intimidarea și urmărirea penală bazate pe motive politice trebuie să înceteze”, se arată în document.