Ministrul Agriculturii, Adrian Oros: Am alocat 850 de milioane de lei pentru despăgubiri în urma pagubelor cauzate de secetă în sectorul vegetal și alte sume pentru sectorul zootehnic (VIDEO)

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat, miercuri, într-o intervenție pe B1 TV, că autoritățile au alocat 850 de milioane de lei pentru plata despăgubirilor în cazul fermierilor afectați de seceta din acest an. Este vorba atât despre producătorii agricoli care, în unele cazuri, s-au trezit cu culturi afectate în proporție de 100%, dar și despre cei din domeniul zootehnic, care au avut de suferit, în mod indirect, din cauza lipsei precipitațiilor, și vor fi, la rândul lor despăgubiți.

La rectificarea bugetară anunțată recent de Guvern, Ministerul Agriculturii a primit 3,4 miliarde de lei, bani care, spune Adrian Oros, vor fi folosiți și pentru plata acestor despăgubiri.

”Niciodată sumele nu vor fi suficiente pentru a acoperi toate nevoile pe care un anumit sector le are, și mai ales sectorul agricol și industria alimentară care, anul acesta, au suferit și din cauza secetei, nu numai datorită evoluției pandemiei. Aceste sume ne permit să permit să plătim toate avansurile legate de subvențiile pentru campania 2020 și dorim să oferim aceste avansuri mai devreme cu o lună. Apoi, ne permit să derulăm toate programele care sunt acum în desfășurare și ne permit, de asemenea, să despăgubim atât fermierii afectați de secetă, dar și pe ceilalți fermieri care activează în zootehnie. Trebuie să recunoaștem că, indirect, și sectorul zootehnic a fost păgubit de secetă, dar și de evoluția pandemiei. De aceea, am alocat 850 de milioane de lei pentru despăgubirile cauzate de secetă în sectorul vegetal și alte sume pentru sectorul zootehnic, pentru sectorul ovin – 60 de milioane de lei, pentru apicultură – 50 de milioane, pentru creșterea bovinelor de lapte și carne – 360 de milioane, pentru porc și pasăre – câte 100-110 milioane. Sigur că aceste sume nu acoperă toate pierderile pe care acest sector le-a avut în această perioadă, dar încercăm ca, în mod echitabil și responsabil, să repartizăm banii pe care îi avem la dispoziție, astfel încât să acoperim mare parte dintre aceste cheltuieli”, a declarat Adrian Oros.

Ministrul Agriculturii a mai precizat că peste 1 milion de hectare de culturi au fost grav afectate de secetă.

"Din cele 2,9 milioane de hectare care au fost însămânțate în toamna anului trecut, aproape 1,2 milioane de hectare au fost afectate într-un grad mai mare de 30%. (...) În urma rectificării bugetare, am putut emite ordonanța de urgență, iar începând din 10 septembrie, în conturile beneficiarilor vor fi livrate aceste sume. Vor acoperi, în opinia mea, cam 85% din calculele pe care le-am făcut, adică aproximativ 200 de euro pe hectar. Sunt diferențe mici în funcție de tipul de cultură", a mai spus Oros.

