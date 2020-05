Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, despre pagubele produse de secetă: Cam un milion de hectare de culturi, din cele 2,9 milioane care au fost însămânțate în toamnă, ar fi afectate. O să-i despăgubim pe toți cei care au avut de suferit (VIDEO)

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat joi, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că, în acest moment, autoritățile evaluează pagubele produse de secetă, precizând că până în acest moment s-a constatat că aproape un milion de hectare de culturi au de suferit din cauza lipsei precipitațiilor.

Întrebat dacă fermierii ale căror recolte sunt afectate de secetă vor primi bani europeni sau bani din partea statului drept compensație, Adrian Oros a răspuns: ”Nu o să fie vorba de bani europeni aici, o să fie vorba de bani de la buget. Suntem în cursul evaluării pagubelor produse de secetă. O să-i despăgubim pe toți cei care au avut asemenea pagube. În evaluările de până acum ar fi afectate cam un milion de hectare de culturi din cele 2,9 milioane care au fost însămânțate în toamnă”.

Despăgubiri ar urma să primească și agricultorii care au fost afectați de pandemia de coronavirus.

„Separat, pentru cei care au fost afectați de evoluția pandemiei și au avut pierderi de venit, vom cheltui, tot cu acceptul Comisiei Europene, cei 80 de milioane de euro care au rămas neutilizați din măsuri neacceptate, sub formă de sume forfetare, până la 5.000 de euro pe fermier și până la 50.000 de euro pe procesator. Acum lucrăm la niște criterii obiective, nediscriminatorii, pe baza unor dovezi disponibile.

În paralel, avem un fond de creditare în care noi plătim 50% din dobândă și un fond de garantare unde garantăm 90% din credite pentru cei care vor să-și reia activitatea. Aici mă refer la fermierii mari care doresc acest lucru”, a mai spus Ministrul Agriculturii.

Amintim, în acest context că directorul general al Administrației Naționale de Meteorologi (ANM), Elena Mateeescu, a declarat recent pentru B1 TV că România se confruntă cu o secetă pedologică puternică, mai ales în jumătatea estică a țării.

”Vorbim de un an agricol, al treilea an după 1973-1974 și 1982-1983, cu cea mai mică cantitate de precipitații înreigstrată de la 1 septembrie și până în prezent, numai 246 de litri per metru pătrat”, a explicat directorul ANM.

De asemenea, Adrian Oros a precizat că nu există întârzieri în plata subvențiilor APIA.

”Nu există întârzieri. Aceste subvenții au ca termen limită sfârșitul lunii iunie. Noi am plătit în același ritm ca în fiecare an. Avem achitate sumele pentru 99,16% dintre beneficiari. Până acum s-au plătit 2,5 miliarde de euro, din care 1,7 miliarde de euro au fost rambursați de către Comisia Europeană. Ultimele 35 de milioane de euro au sosit astăzi (joi, 7 mai – n.r.).

Întrebat când va fi permisă vântoarea de mistreți, în condițiile aceștia deja provoacă pagube fermierilor, ministrul Agriculturii a răspuns: „Pagubele au început demult. Am solicitat colegilor mei să dăm drumul la vânătoarea de mistreți pentru a preveni aceste pagube, dar și pentru a combate pesta porcină africană. Se pare că după data de 15 mai, atât vânătoarea la mistreți, cât și pescuitul recreativ în fermele piscicole, care și ele au o problemă cu producția de pește pe care nu pot să o vândă, vor fi permise.

Vântoarea mistreților a fost interzisă în luna martie, odată cu adoptarea Ordonanței Militare nr. 3, în contextul pandemiei de coronavirus.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.