Ministrul Agriculturii, despre accidentul la care a fost martor, în direct pe B1 TV. Cum a acționat Adrian Oros la fața locului: „Am făcut ceea ce făcea orice om normal” (VIDEO)

Ministrul Agriculturii, martor al unui grav accident produs miercuri pe E85, susține că impactul s-a produs în timp ce se afla la o întâlnire în plină desfășurare cu fermierii. În direct pe B1 TV, demnitarul a explicat că el și o parte din cei prezenți acolo au intervenit pentru a ridica mașina, astfel încât persoana prinsă înăuntru să poată ieși din automobil. „Noi am fost doar acolo, n-am făcut nimic spectaculos. Am făcut ceea ce făcea orice om normal”, a subliniat Adrian Oros.



Ministrul Agriculturii, despre accidentul la care a fost martor, în direct pe B1 TV





Întrebat de Irina Petraru cum s-a întâmplat totul, Adrian Oros a răspuns: „Eram împreună cu colegul meu, cu deputatul Cristian Romanescu, la o întâlnire cu fermierii în localitatea Oreavu, comuna Valea Râmnicului. Era o demonstrație a unor proceduri de menținere a apei în sol, erau mai mulți fermieri, erau reprezentanții mai multor firme care aveau tehnică agricolă. Era în desfășurare evenimentul, când am auzit zgomotul produs de accident chiar în dreptul locației unde noi eram. Sigur că toți cei care au fost acolo am alergat să vedem ce s-a întâmplat. Una din mașini era în șanț. O persoană apucase să iasă din mașină, era ușor lovită la cap, dar era conștient și nu părea să fie accidentat foarte grav. Cealaltă persoană, șoferul, era atunci în stare de șoc, cred, pentru că în câteva minute și-a revenit și a putut să vorbească cu noi. Sigur că am încercat cu toții să mișcăm mașina în așa fel încât persoana respectivă să poată să iasă din mașină. Între timp, cineva a fost inspirat și a sunat SMURD-ul. Ei s-au mișcat foarte repede, în 7, 8, 10 minute au fost cei de la SMURD acolo și au preluat persoanele respective, care au fost accidentate. Din fericire, am înțeles că nu au fost răniri foarte grave și acest lucru este îmbucurător”.



Cum a acționat Adrian Oros la fața locului





Întrebat dacă a mai fost într-o astfel de situație, pentru că acordarea de prim ajutor ar putea fi chiar periculoasă atunci când nu este efectuată corespunzător, ministrul a explicat: „Nu am fost, dar nu eu am acordat primul ajutor. Noi, toți cei care eram acolo sau o parte din noi, bărbații care eram acolo, am alergat să ridicăm puțin mașina în așa fel încât cel care este înăuntru să poată să părăsească mașina. Nu am făcut noi nicio manoperă de acordare a primului ajutor. Repet, cei de la UPU au venit foarte repede și și-au făcut treaba. Noi am fost doar acolo, n-am făcut nimic spectaculos. Am făcut ceea ce făcea orice om normal”.