Ministrul Agriculturii, despre pagubele produse de secetă: Vor fi despăgubiți peste 34.000 de fermieri. Suprafața despăgubită va fi de peste 1,1 milioane de hectare de culturi (VIDEO)

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anunțat, miercuri, că peste 34.000 de fermieri al căror culturi au fost afectate de secetă, vor fi despăgubiți, suprafața culturilor compromise fiind de peste 1,1 milioane de hectare.

Nu o să-ți vină să crezi CÂT costă un meniu de nuntă gătit de către chef Florin Dumitrescu

”Fermierii trebuie să fie liniștiți. Am ținut, în toată această perioadă, legătura cu ei, știu exact pașii pe care Ministerul Agriculturii i-a făcut în această perioadă. Toate marile asociații și federații din agricultură știu că sumele calculate, conform legii, constituțional, le vor primi.

Vor fi despăgubiți 34.647 de fermieri, iar suprafața despăgubită va fi de 1.168.000 de hectare, culturi înființate în toamnă. Cuantumul pentru grâu – 925 lei, grâul reprezintă aproximativ 85% din suprafața însămânțată, pentru secară – 925 lei, pentru triticale – 805 lei, pentru orz – 912 lei, orzoaică – 951 lei, ovăz -772 lei, rapiță – 1.002 lei. Astea sunt sumele pe are, prin APIA, toți fermierii le vor primi”, a anunțat ministrul Adrian Oros.

România s-a confruntat în primăvara acestui an cu o secetă severă, ministrul Agriculturii susținând că un astfel de fenomen nu a mai afectat țara noastră într-o măsură atât de mare de 40-50 de ani. În plus, seceta s-a suprapus, în ultimele luni, și cu criza provocată de epidemia de coronavirus.

„Din nefericire, peste această criză a evoluției pandemiei COVID-19, anul acesta s-a suprapus și o secetă pedologică extremă și puternică, cum, ne spun specialiștii, n-a mai fost înregistrată de 40 - 50 de ani. De aceea, noi, la începutul primăverii, am anunțat toți fermierii care sunt afectați de această secetă că vor primi despăgubiri. Am centralizat toate procesele verbale, care constatau dimensiunea acestor pagube în fiecare județ, la fiecare fermier. Din datele pe care le avem, din cele 2,9 milioane de hectare care au fost însămânțate în toamnă, aproximativ 1,2 milioane de hectare sunt afectate de secetă într-o proporție mai mare de 30%”, declara, recent, Adrian Oros, pentru B1 TV.

De asemenea, la începutul lunii iunie, ministrul făcea apel la fermieri să raporteze în mod corect pagubele pe care le-au suferit din cauza secetei.

"Atrag atenţia şi facem apel la buna credinţă şi la corectitudinea fermierilor atunci când raportează suprafeţele calamitate, la buna credinţă şi vigilenţa celor din comisii de constatarea şi evaluare a pagubelor, pentru ca banii să ajungă în mod corect, în mod onest, la cei care au suferit aceste pagube, iar modalitatea de despăgubire să fie cât mai obiectivă”, a subliniat ministrul Agriculturii.

Meteorologii estimează că această vară s-ar putea adăuga seriei anilor celor mai călduroși din istoria măsurătorilor făcute de specialiști.

Spre finalul verii, în august, revin și ploile, iar media lunii se va situa în jurul valorii de 28 de grade. Vor fi însă și zile caniculare, cu 33 de grade Celsius, îndeosebi la câmpie.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.