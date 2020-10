Ministrul Agriculturii, radiografie a situației din România: „Avem o îmbătrânire a populaţiei rurale” / „Sistemul nostru de irigaţii este nefuncţional şi aproape distrus”

Adrian Oros, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, a caracterizat agricultura României din această perioadă. Acesta a menționat că țara noastră „are o proprietate polarizată, puţine cooperative, un grad de asociere foarte slab şi o balanţă comercială deficitară, care a luat-o la trap începând de prin anii 2015-2016”.

Adrian Oros, despre agricultura din România



„Am identificat câteva particularităţi pe care le are agricultura românească. Avem încă o proprietate polarizată: 97% dintre fermieri lucrează 40% din teren în ferme de sub 50 de hectare, 0,56% dintre fermieri lucrează alte 40% din suprafaţa în ferme mai mari care sunt de peste 300 de hectare şi abia 2% dintre fermierii români lucrează 21% din suprafaţa arabilă în ferme medii, care au o suprafaţă între 5 şi 30 de hectare. Aceasta este situaţia proprietăţii în România", a precizat joi Adrian Oros, în cadrul videoconferinţei "Afaceri în agricultură".

Ministrul a mai punctat faptul că România are în prezent un grad de asociere extrem de slab în agricultură, un mediu asociativ încă neconsolidat în sector, dar se confruntă şi cu probleme majore cu forţa de muncă, îmbătrânirea populaţiei rurale dar şi un sistem de irigaţii "nefuncţional şi aproape distrus".

„Avem un grad de asociere foarte slab, avem puţine cooperative, un mediu asociativ încă neconsolidat şi ne dorim ca această consolidare a mediului asociativ să fie accelerată pentru că este foarte important acest lucru. Avem o problemă cu forţa de muncă, dar avem şi o îmbătrânire a populaţiei rurale, dar şi a fermierilor: doar 29% din populaţia rurală are sub 40 de ani şi doar 11% au mai puţin de 55 de ani. Avem un abandon crescut al zonelor cu constrângeri naturale. Avem încă o agricultură meteodependentă şi anul acesta am simţit cel mai profund acest lucru. Sistemul nostru de irigaţii este nefuncţional şi aproape distrus", a mai subliniat Adrian Oros.

„Avem o balanţă comercială deficitară, care a luat-o la trap să zic aşa, nu la galop, începând de prin 2015-2016. Anul trecut am avut 1,3 miliarde de euro deficit. Avem o slabă promovare şi un grad redus de comercializare a produselor locale şi a celor româneşti”, a concluzionat ministrul.

Adrian Oros: Peste 2 miliarde de euro pentru agricultura românească

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat că România a atras, în 2020, fonduri europene pentru agricultură de peste două miliarde de euro, bani care iniţial au fost acordaţi din bugetul de stat, urmând să fie rambursaţi la începutul anului viitor de Comisia Europeană.

„În acest an, în ţară au intrat peste două miliarde de euro bani europeni atraşi de structurile din subordinea Ministerului Agriculturii, bani care în prima fază sunt cheltuiţi de stat şi apoi banii sunt rambursaţi’, a precizat ministrul, arătând că avansurile sunt plătite până pe 30 noiembrie, iar restul după 1 decembrie, din bani de la bugetul de stat, iar la începutul anului viitor această sumă este rambursată, de regulă pe 5 – 6 ianuarie.DECIZIE ŞOC: Declaraţia pe propria răspundere REVINE. ESTE OBLIGATORIE în toată ţara!

„A fost un an dificil. Peste problemele organizatorice legate de pandemie şi de distanţarea socială, de restricţiile sociale, am încercat prin cele două agenţii să continuăm activitatea, să facilităm dialogul, astfel încât fermierii să nu fie afectaţi. A fost o provocare instituţională în acest an mai special”, a arătat Oros.

Potrivit ministrului, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a plătit până acum 656 de milioane de euro, cea mai mare sumă plătită în ultimii ani, depăşind ţinta de 550 milioane de euro.