Ministrul Apărării, discurs într-o biserică penticostală: ”România are legături demonice” (VIDEO)

Ministrul Apărării, Gabriel Leș, a declarat, într-un discurs susținut la o biserică penticostală din București, că românii trebuie să se roage pentru ca Dumnezeu să dezlege legăturile demonice pe care le are România. Leș a făcut aceste afirmații în toamna lui 2018, după eșecul referenudumului privind redefinirea familiei, informează alba24.ro.

„Încă durerea că referendumul nu a trecut persistă în sufletul meu și în inima mea, totuși cred cu tărie că Dumnezeu știe mai bine decât noi și probabil că a fost un mesaj pe care ar trebui să îl luam foarte în serios, pentru noi, pentru România. Asta înseamnă că nu trebuie sa încetăm să ne rugăm pentru ca Dumnezeu să dezlege legăturile pe care România le are astăzi nu cu Dumnezeu, legăturile demonice pe care le are, și să continuam să ne rugăm”, a declarat atunci Leș, în Biserica Profides din Capitală.

