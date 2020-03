Ministrul Apărării, Nicolae Ciucă, le-a transmis militarilor din teatrele de operațiuni să respecte cu strictețe măsurile necesare limitării răspândirii COVID-19 (VIDEO)

Ministrul Apărării Naţionale, Nicolae-Ionel Ciucă, și șeful Statului Major al Apărării, general-locotenent Daniel Petrescu au discutat, luni, prin videoconferință cu militarii aflați în teatrele de operațiuni de spre măsurile necesare ce trebuie luate pentru a împiedica răspândirea coronaviruslului.

Ministrul Nicolae-Ionel Ciucă a cerut fermitate în aplicarea măsurilor de igienă și protecție.

La rândul lor, comandanții detașamentelor au raportat că orice militar care vine în teatrul de operațiune este băgat în carantină timp de 14 zile. La fel și la revenirea în țară. De asemenea, au transmis că există procedură de screening medical pe aeroporturi și la intrările în bazele militare aliate și partenere și că, în Afganistan, au fost organizate locații de tranzit pentru militarii care contactează virusul.

Militarii au mai spus că au fost amânate conferințele de planificare a exercițiilor ale comandamentelor NATO, tocmai pentru a se evita răspândirea Covid-19.

De asemenea, șeful Statului Major al Apărării a ținut să-i liniștească pe militari cu privire la îngrijorările privind familia de acasă, afirmând că 'vom face tot ce ține de noi să vă sprijinim în aceste demersuri'.

