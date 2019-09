Ministrul Bădălău, despre acuzațiile care i se aduc în dosarul 'Beretta': 'Am conștiința împăcată. Cred că este un proiect bun pentru industria națională de apărare'

Ministrul Economiei, Niculae Bădălău, a făcut, joi, primele declarații în scandalul “Beretta”. PSD-istul neagă acuzațiile potrivit cărora fi făcut lobby companiei italiene, afirmând că “proiectuleste unul bun pentru industria națională de apărare.”

Bădălău susține că are ”conștiința împăcată” și îi amenință pe cei care “vântură minciuni” că nu e “genul timid” și va începe să spună adevărul despre ei.

“Nu mă voi lăsa intimidat și nu voi renunța la proiectele care sunt bune pentru industria românească, de apărare sau de minerit, indiferent cine este deranjat de ele. Vorba românului: nu mor caii când vor câinii. Măcar dacă ar fi niște pitbuli, acești câini. Dar ei sunt doar niște bișoni care fac gălăgie.

Pot înțelege că sunt mulți deranjați de proiectele despre care am vorbit, și despre voi continua să vorbesc. Ceea ce nu pot înțelege, și nici nu pot accepta, este să ne jucăm cu securitatea națională, cu siguranța sau înzestrarea soldaților români din teatrele de operații.

Am aflat în ultimele zile ba că am dosar la DNA pentru că aș fi făcut lobby pentru un proiect pe care l-am găsit în Ministerul Economiei, deci care fusese inițiat cu mult înainte să ajung eu ministru, ba că băiatul meu a ajuns prin Elveția sau prin SUA alături de ROMARM, ba că nu e bine să vreau să înființez o industrie metalurgică românească, ba că nu e bine să vreau să folosim cuprul pentru industria românească, nu să-l exportăm, brut, în China. Mă rog, fiecare după cât îl duce capul. Sper că au fost bine plătiți pentru serviciile lor, cât să fi scăpat de rate sau să fi luat de o vacanță bună.

Cred că proiectul Beretta este unul bun pentru industria națională de apărare. Producem în România o armă modernă de asalt, pe care putem să o vindem oriunde în lume. Beneficiem și de transfer tehnologic. Putem să oferim soldaților care-și riscă viața o armă de încredere în condiții de luptă. Am conștiința împăcată că nu am făcut absolut nimic greșit în acest proiect. De fapt, lansez o provocare către toți cei care vântură minciuni despre DNA și proiectul armei de asalt produsă în România: Haideți să ne dăm întâlnire la DNA și să vedem cine are dreptate!

Eu nu sunt genul timid, iar bunul meu simț nu trebuie confundat cu altceva. Toți acești păpușari ai diferitelor grupuri de interese pun la grea încercare răbdarea tuturor celor care chiar urmăresc interesele legitime de securitate ale statului român.

În final, o parafrază dintr-un film foarte bun: sper să se oprească din a promova minciuni despre mine, ca să nu încep să spun eu adevărul despre ei!”, scrie Niculae Bădălău pe Facebook.

Amintim că Direcția Națională Anticorupție (DNA) a efectuat primele audieri în speța referitoare la Niculae Bădălău, care este suspectat că fi făcut lobby companiei italiene „Beretta”, inclusiv la ședințe cu șefi de structuri sau alți colegi din Guvern.

„Am și eu acasă tot d’astea și sunt bune”, așa explica Niculae Bădălău eforturile de a îndrepta contractarea puștilor de asalt către compania Beretta.

Există deja conexiuni inclusiv cu „decaparea” lui Victor Vlad Cazana, ajungându-se chiar la destructurarea DPAPS și trecerea Departamentului direct sub coordonarea lui Bădălău, asta după refuzul privatizării CupruMin atât de mult dorită de noul ministru, scrie evz.ro.

Ancheta s-ar putea extinde și către blocarea producției de pulbere de la Făgăraș, dar și la monitorizarea întâlnirilor de la „Marriott” și alte locații „secretizate” precum hoteluri sau cârciumi. (Detalii AICI)