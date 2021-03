Ministrul Cătălin Drulă: Câteva zeci de miniștri ai Transporturilor au lăsat un buboi enorm să se formeze la metroul bucureștean. Rădoi, s-a terminat! Ceea ce ai făcut zeci de ani nu mai merge! (VIDEO)

Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, a cerut scuze bucureștenilor pentru situația de la metrou. Într-o conferință de presă susținută vineri după-amiază, Drulă a spus că liderul sindical, Ion Rădoi ”a decis că bucureștenii nu contează și singurul lucru care trebuie să conteze sunt banii firmei pe care o controlează”.

”Le cer scuze bucureștenilor pentru că au trecut prin acest eveniment neplăcut, dar aș vrea, în același timp, să le cer scuze pentru că câteva zeci de miniștri ai Transporturilor au lăsat un buboi enorm să se formeze la metroul bucureștean, o mafie. Cât sunt eu aici, vă asigur că statul nu va ceda niciun milimetru în fața mafiei. Este vorba despre o grupare care se comportă mafiot și când interesele-i sunt atinse recurge la șantaj.

Liderul de cartel, Ion Rădoi, a decis că bucureștenii nu contează și singurul lucru care trebuie să conteze sunt banii firmei pe care o controlează.

Îi spun: «Rădoi, s-a terminat! Ceea ce ai făcut zeci de ani nu mai merge!»

Este inadmisibil ca o infrastructură critică națională să fie blocată, ca șinele să fie ocupate, comițând astfel multiple infracțiuni pe care le-am trecut într-o plângere penală pe care am înaintat-o DNA.

Cele mai grave sunt zădărnicirea combaterii bolilor: oamenii au trebuit să se înghesuie din cauza unor mafioți, astăzi, în mijloacele de transport în comun, au întârziat învățătoare la școli, ați dat un oraș peste cap. Mai adaug abuz în serviciu, trafic de influență, șantaj”, a declarat ministrul Transporturilor.

