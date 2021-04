Ministrul Cercetării: Subfinanţarea cercetării româneşti este cea mai proastă decizie politică care a fost luată în ultimii treizeci de ani

Ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Ciprian Teleman, a vizitat, joi, Institutul de Bioresurse Alimentare și susține că are „capacităţi de analiză unice în ţară”.

„Azi am fost la Institutul de Bioresurse Alimentare. Este un institut care, în mod ştiinţific de nivel mondial, are grijă ca hrana noastră să fie de cea mai bună calitate. Institutul are capacităţi de analiză unice în ţară, cum ar fi testarea calităţii ambalajelor sau RMN (rezonanţă magnetică nucleară) pentru analiza compuşilor alimentari”, a scris, joi, pe Facebook, ministrul Ciprian Teleman.

„Subfinanţarea cercetării româneşti este cea mai proastă decizie politică care a fost luată în ultimii treizeci de ani. Încă nu e târziu pentru a o repune pe picioare”, a mai scris Teleman.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA Bucureşti face cercetare în 4 domenii: siguranţă alimentară, nutriţie, comportamentul consumatorului, (Bio)tehnologii alimentare.