Ministrul Claudiu Năsui, întrebat dacă românii care n-au apucat să se vaccineze vor fi la fel de bine primiți în Grecia ca cei imunizați: ”Nu este obligatorie vaccinarea” (VIDEO)

Grecia îşi redeschide graniţele pentru turism din 16 aprilie. Anunțul a fost făcut, luni, de ministrul Economiei şi Turismului, Claudiu Năsui. Astfel, românii vor putea intra pe teritoriul elen dacă au asupra lor un formular de localizare (PLF), folosit și până acum, alături de care trebuie să prezinte și un certificat de vaccinare sau un test RT-PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu coronavirus.

Întrebat, într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Dan Gabor, dacă românii care n-au apucat să se vaccineze vor fi la fel de bine primiți în Grecia ca cei care s-au imunizat deja, ministrul Claudiu Năsui a răspuns: ”E foarte important să înțelegem că cineva care nu e vaccinat poate să intre chiar cu test negativ COVID. Nu este neapărat nevoie să fie cineva vaccinat. De asemenea, la intrarea în țară, dacă avem certificat medical că am fost bolnavi de COVID în trecut sau avem testul de anticorpi, avem acest lucru (avem acces - n.r.). Practic, nu este obligatorie vaccinarea. Evident că vaccinarea ajută și mesajul meu - vreau să fie foarte clar pentru toată lumea - este să se vaccineze. Vom scăpa de acest coșmar, de această boală și de această pandemie în momentul în care vom avea suficient de mulți oameni vaccinați”.

Întrebat care este situația din alte țări din Europa, aflate printre preferințele turiștilor români, Claudiu Năsui a răspuns: ”Acum avem discuții cu mai multe țări. Aș prefera să revin cu detalii în momentul în care ajungem la soluții de genul acesta și cu alte țări. Pot să vă spun că este o zonă de preocupare intensă această redeschidere, nu doar pentru a da posibilitatea românilor să circule în alte țări, dar și pentru a redeschide industria locală, industria națională. De exemplu, am avut discuții cu Israelul tocmai pentru a putea primi turiști din Israel care ar vrea să-și facă vacanța în România”.

