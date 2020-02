Ministrul Culturii, despre desemnarea Irinei Rimes drept ambasadoare a Zilei ”Brâncuşi”: ”Trebuie să le vorbim tinerilor pe limba lor pentru a-i atrage spre fenomenul cultural” (VIDEO)

Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a reacționat, vineri, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Bună, România!”, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, la controversele legate de alegerea Irinei Rimes drept ambasador al Zilei Naționale „Constantin Brâncuși”.

Gheorghiu a susținut că artista nu a fost aleasă drept promotor al acestui eveniment pentru că ar fi un specialist în arta lui Brâncuși, ci pentru că se dorește atragerea tinerilor înspre domeniul culturii.

”Ideea a fost ca Irina Rimes să fie un promotor al acestui eveniment. Într-un fel, ceea ce ne-am propus s-a și realizat, pentru că așa mediatizare nu a mai avut niciodată Ziua Brâncuși.

Scopul nostru a fost să aducem mai aproape tinerii de cultură, îi vrem interesați, îi vrem atrași de cultură, vrem să colaborăm cu ei în acest domeniu, dar marea întrebare este cum o facem. (...) Ideea era să mergem noi înspre modelele tinerilor care se bucură de încrederea și simpatia lor.

Eu cred că un prim pas este să le vorbim tinerilor pe limba lor pentru a-i atrage spre fenomenul cultural. Dacă fiecare eveniment cultural s-ar promova doar în zona academică, pe canale nișate, atunci s-ar adânci prăpastia între generații.

Irina Rimes nu a fost invitată să promoveze acest eveniment în calitate de specialist în arta lui Brâncuși”, a susținut ministrul Culturii.

Întrebat cum s-a ajuns la concluzia că Irina Rimes este cel mai protrivit artist care să promoveze acest eveniment, ministrul Bogdan Gheorghiu a răspuns: ”A fost o consultare la nivel de staff al ministrului și am luat această decizie în urma mai multor propuneri”.

Ziua Naţională „Constantin Brâncuşi" 2020 a devenit un subiect popular în social media după ce cântăreaţa Irina Rimes a făcut mai multe afirmaţii despre sculptorul român şi opera lui, care au atras numeroase ironii.

„Eu sunt mai mainstream. De mică am știut de Coloana Infinitului și m-a fascinat. Am fost la Târgu Jiu, am vizitat unele dintre lucrările domnului sculptor. (...) Nu ştiu dacă sunt cea mai bună alegere pentru a face puntea între generaţii, dar mulţumesc pentru încredere. Aparent, eu nu ascult 5Gang, dar mă gândeam că poate ar trebui să apelăm şi la tinerii vloggeri, pentru că au mai mare influenţă. Ca o idee, pe viitor”, a spus Irina Rimes.

Întrebată cum va contribui concret la Ziua Naţională „Constantin Brâncuşi”, ea a spus: „Eu ştiu să cânt şi să vorbesc. Mai mult să cânt”. A precizat că nu va face un cântec dedicat artistului plastic, ci s-ar rezuma la a publica mesaje pe reţelele sociale.

