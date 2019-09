Ministrul Culturii: 'Nu se pune problema să evacuăm Muzeul Peleș. Este cea mai mare prostie pe care am auzit-o în ultima vreme' (VIDEO)

Ministrul Culturii, Daniel Breaz, să asigurări că nu se pune problema ca Muzeul Peleș să nu mai existe. Breaz a făcut aceste precizări, într-o intervenție telefonică pentru B1 TV, după ce deputatul USR Iulian Bulai a anunțat că Ministerul Cultuii a predat Casei Regale una din cele trei clădiri din Complexul Peleș și a publicat pe contul său de Facebook procesul verbal care atestă predarea edificiului numit ”Căsuța Poartă”. De asemenea, Bulai a susținut că și Muzeul Peleș urmează să fie evacuat.

Astfel, ministrul Culturii l-a acuzat pe deputatul USR că face afirmații iresponsabile.

„Sunt prostiile pe care le debitează acest deputat USR și mă acuză și scrie tot felul de tâmpenii pe Facebook. Avem contract cu Casa Regală până la data de 31 decembrie 2019. Este contract, suntem în regulă. Nu se pune problema evacuării, nu se pune problema ca Muzeul Peleș să nu mai existe, cum spune domnul Bulai. Este incredibil. Sunt niște afiormații total iresponsabile și poate ar fi bine să-și ceară scuze față de cei care vizitează muzeul sau care și-au făcut un program de vizitare.

Legat de Căsuța Poartă, necesită niște lucrări de renovare rapide. Tot ceea ce este acolo, este în proprietatea Casei Regale, bunurile imobile. Căsuța Poartă necesită lucrări de renovare. Casa Regală va începe acele lucrări de renovare. Pentru asta va trebui să evacuăm din Căsuța Poartă ceea ce există în momentul de față, dar nu se pune problema să evacuăm Muzeul Peleș. Este cea mai mare prostie pe care am auzit-o în ultima vreme. Avem contract până la finalul acestui an.

În plus, vom începe discuțiile cu Casa Regală, tocmai pentru a redobândi Castelul Peleș, pentru a putea face investiții și la Pelișor și pentru a putea fi protejat patrimoniul național”, a declarat Daniel Breaz.

